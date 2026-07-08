1天3船遇襲… 美擴大對伊空襲 撤銷伊朗石油出售許可

為了報復伊朗日前在荷莫茲海峽攻擊三艘商船，美軍7日再對伊朗發動攻擊，使短暫的停火協議再受考驗。圖為林肯號上的F-35戰機。（美軍中央司令部)

三艘船隻於荷莫茲海峽 遇襲數小時後，美軍8日清晨對伊朗 發動最新一波空襲；財政部同時決定撤銷伊朗售油權。這波交火對雙方6月中旬達成的臨時停火協議，再次構成威脅；目前似陷入停滯的結束戰爭談判能否推進，也打上了更大的問號。

中央司令部在社媒發聲明指出，美軍發動這次攻擊「是要讓那些在國際水道襲擊無辜平民駕駛商船的人，付出沉重代價」；「伊朗展現的侵略行為毫無正當理由，危險重重且公然違反停火協議」。一名官員稱，此次攻擊的目標數目將是上一次6月底攻擊的八倍，包括防空系統、海岸監視系統、地對空飛彈，以及反艦巡弋飛彈與無人機的發射基地、伊朗港口設施。

伊朗媒體報導，南部港口城市錫里克(Sirik)、格什姆島(Qeshm Island)和阿巴斯港(Bandar Abbas)發生多起爆炸。

油輪遭攻擊後，美國撤銷了授權在美伊雙方結束戰事的臨時協議框架下出售伊朗石油 的許可。一名美國官員表示，撤銷該許可證的原因是伊朗在海峽中的行動「不可接受」，必須對此採取後果性措施。伊朗外交部譴責美國撤銷伊朗售油許可證違反臨時協議，「美政府應對此違約行為後果承擔責任」。

聯合國國際海事組織(U.N. International Maritime Organization)表示，這次三艘船被擊中，是4月下旬以來荷莫茲海峽單日發生攻擊次數最多的一次。英國海事貿易行動中心(United Kingdom Maritime Trade Operations center)稱，一艘液化天然氣載運船在阿曼海岸附近航行時，左側機艙遭砲彈攻擊並引發火災。伊朗國家電視台稱該油輪無視警告才遭攻擊。另兩艘被攻擊油輪損壞程度有別，但無人受傷並繼續航行。

卡達外交部發言人安薩里(Majed Al-Ansari)表示，卡達液化天然氣載運船「雷卡亞特號」(Al Rekayyat)遭無人機襲擊，此事威脅國際航行和全球能源安全，伊朗對此負有「全部法律責任」。

美伊停火協議允許船隻在60天內免費通過海峽。但德黑蘭堅持認為，只有它批准的航線才能安全航行。最新三起攻擊油輪事件均發生在阿曼或鄰國阿拉伯聯合大公國沿海，顯示這些油輪可能使用了阿曼附近航線。6月底，伊朗也曾對海峽船隻發動類似攻擊，美國相應進行報復。

數據公司Kpler報告指出，上周末至少有108艘船隻使用不同航線通過荷莫茲海峽。

美伊達成停火協議後，美國財政部6月22日頒發許可證，允許伊朗8月21日前在國際市場賣油，此舉被認為是美國一大關鍵讓步。如今美國宣布撤銷許可，要求伊朗最遲於7月17日停止所有交易。

路透報導，美國官員稍早表示，談判代表仍在以誠意推動與伊朗達成最終協議，但是談判目前因哈米尼國葬而暫停。

伊朗阿巴斯港附近的荷莫茲海峽水域，可見多艘商船。(美聯社)