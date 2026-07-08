我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

管不住熊孩子吵鬧？ 灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

調查：麻州賭場免費巴士接駁 鎖定亞裔剝削

北約峰會前 川普又提控制格陵蘭、將賣土耳其F-35

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
抵達安卡拉市參加北約峰會的川普總統7日與土耳其總統厄多安舉行雙邊峰會。(美聯社)
抵達安卡拉市參加北約峰會的川普總統7日與土耳其總統厄多安舉行雙邊峰會。(美聯社)

出席北約峰會的川普總統7日抵達土耳其首都安卡拉，他拜會土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)時對媒體說，格陵蘭應該由美國掌控，而不是由北約盟友丹麥控制。美聯社分析，川普此話一出讓歐洲盟國間緊張局勢再度升溫。

川普表示，「格陵蘭對丹麥沒有幫助，丹麥也不花錢真正協助格陵蘭，」但身為半自治領土的格陵蘭是美國「重要的一部分」。川普聲稱，格陵蘭島遭到中國、俄羅斯船隻包圍，並說不會讓格陵蘭受到威脅。

川普說：「那裡應該由美國控制，而不是丹麥。」

北約(NATO)聯盟成立原則是32個成員國相互捍衛彼此領土且不得威脅奪取領土。

另外，川普7日也宣布，美國將取消對土耳其的制裁，川普表態反映了與做為本屆北約峰會東道主厄多安的交情。

安卡拉先前因為購買俄羅斯飛彈防禦系統而遭美國制裁，被踢出購買F-35戰鬥機的計畫。

川普與厄多安的交情可以回溯到川普第一任期，但土耳其2019年向俄羅斯購買S-400飛彈防禦系統，引發美國與土耳其關係多年陷入緊張。

解除制裁有助於讓土耳其重返F-35戰鬥機購買計畫，但某些法律障礙有待排除，例如土耳其持有俄羅斯系統，美國法令便禁止購買戰機。重返F-35戰鬥機計畫是厄多安的首要目標。

川普7日表示，鑑於兩國關係，向土耳其出售F-35戰機「當然是我們會考慮的事情」。

他表示：「在許多方面，土耳其比其他我們認為會忠誠的國家更加忠心。」

土耳其如果取得F-35戰鬥機，將讓美國其他層面的外交關係變得複雜。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)表示，已經敦促川普不要賣F-35戰機給土耳其，否則以色列將處於危險之中。

內唐亞胡接受CNN專訪時說：「這絕對不是促進和平與穩定的力量。」他說：「當你賦予他們這種力量的時候，接下來將看到侵略行為。」

某些美國國會議員也對賣F-35戰機給土耳其表示反對，理由是只要土耳其依然持有俄羅斯飛彈防禦系統，就不該擁有F-35。

國務卿魯比歐(右二)、財政部長貝森特(右三)、國防部長赫塞斯(左二)等美國政府官...
國務卿魯比歐(右二)、財政部長貝森特(右三)、國防部長赫塞斯(左二)等美國政府官員7日隨川普總統抵土耳其，接受正式歡迎。川普等一行參加7日開幕的北約峰會。(美聯社)

抵達安卡拉市參加北約峰會的川普總統7日與土耳其總統厄多安舉行雙邊峰會。(美聯社)
抵達安卡拉市參加北約峰會的川普總統7日與土耳其總統厄多安舉行雙邊峰會。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他表示格陵蘭應由美國控制，而不是丹麥，並稱格陵蘭對丹麥幾乎沒有幫助。此番言論被美聯社認為會再度升高歐洲盟國之間的緊張氣氛。

  • 川普表示，鑑於他與厄多安的關係，美國會考慮向土耳其出售F-35。土耳其先前因購買俄羅斯S-400而遭制裁並被排除在F-35計畫之外。

  • 即使解除制裁，土耳其仍持有俄羅斯S-400系統，美國法令禁止在此情況下出售F-35。此外，以色列與部分國會議員也擔心此舉會增加區域風險。

格陵蘭 川普 土耳其

上一則

「他忠於總統 非恪守憲法」司法部逾千前員工 籲封殺布蘭奇

下一則

1天3船遇襲… 美擴大對伊空襲 撤銷伊朗石油出售許可

延伸閱讀

7年前親手封殺今擬解禁 川普送厄多安大禮 土耳其可望重返F-35計畫

7年前親手封殺今擬解禁 川普送厄多安大禮 土耳其可望重返F-35計畫
川普稱儘快決定是否出售F-35 讚土國「比其他國家忠誠」

川普稱儘快決定是否出售F-35 讚土國「比其他國家忠誠」
土耳其總統：獲承諾售5架F-35戰機 盼川普言而有信

土耳其總統：獲承諾售5架F-35戰機 盼川普言而有信
北約峰會登場前川普再槓盟友 再提控制格陵蘭

北約峰會登場前川普再槓盟友 再提控制格陵蘭

熱門新聞

美國總統川普主張大幅限縮出生公民權適用範圍，希望藉由重新定義第14修正案終結屬地主義公民權。路透

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

2026-06-30 14:41
川普總統期待7月4日將在華府國家廣場(National Mall)舉行的建國250周年慶典成為「任何國家都不曾見過的令人難忘生日派對」。（路透）

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

2026-07-01 13:02
川普政府現正為美國勞工規畫效法澳洲模式的退休儲蓄計畫，目標是讓民眾屆臨退休年齡時，經濟狀況能夠「變好更多」。（路透）

「超級年金」加強版？川普喊讓勞工退休經濟狀況更好

2026-07-07 08:22
川普總統3日在南達科他州拉什摩爾山出席美國建國250周年慶祝活動。（路透）

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一

2026-07-04 09:36
美國總統川普1日在燃燒山圓形劇場出席羅斯福總統圖書館開幕儀式，發表談話後離開舞台。(美聯社)

私下拿湯匙指台灣 紐時新書揭川普真心話：何必派美軍為小島開戰

2026-07-01 23:17
抗議民眾聚集在最高法院外，等待「川普訴芭芭拉案」言詞辯論庭開庭。(歐新社資料照)

川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻

2026-06-30 11:33

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強