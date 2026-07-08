北約峰會前 川普又提控制格陵蘭、將賣土耳其F-35

抵達安卡拉市參加北約峰會的川普總統7日與土耳其總統厄多安舉行雙邊峰會。(美聯社)

出席北約峰會的川普 總統7日抵達土耳其 首都安卡拉，他拜會土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)時對媒體說，格陵蘭 應該由美國掌控，而不是由北約盟友丹麥控制。美聯社分析，川普此話一出讓歐洲盟國間緊張局勢再度升溫。

川普表示，「格陵蘭對丹麥沒有幫助，丹麥也不花錢真正協助格陵蘭，」但身為半自治領土的格陵蘭是美國「重要的一部分」。川普聲稱，格陵蘭島遭到中國、俄羅斯船隻包圍，並說不會讓格陵蘭受到威脅。

川普說：「那裡應該由美國控制，而不是丹麥。」

北約(NATO)聯盟成立原則是32個成員國相互捍衛彼此領土且不得威脅奪取領土。

另外，川普7日也宣布，美國將取消對土耳其的制裁，川普表態反映了與做為本屆北約峰會東道主厄多安的交情。

安卡拉先前因為購買俄羅斯飛彈防禦系統而遭美國制裁，被踢出購買F-35戰鬥機的計畫。

川普與厄多安的交情可以回溯到川普第一任期，但土耳其2019年向俄羅斯購買S-400飛彈防禦系統，引發美國與土耳其關係多年陷入緊張。

解除制裁有助於讓土耳其重返F-35戰鬥機購買計畫，但某些法律障礙有待排除，例如土耳其持有俄羅斯系統，美國法令便禁止購買戰機。重返F-35戰鬥機計畫是厄多安的首要目標。

川普7日表示，鑑於兩國關係，向土耳其出售F-35戰機「當然是我們會考慮的事情」。

他表示：「在許多方面，土耳其比其他我們認為會忠誠的國家更加忠心。」

土耳其如果取得F-35戰鬥機，將讓美國其他層面的外交關係變得複雜。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)表示，已經敦促川普不要賣F-35戰機給土耳其，否則以色列將處於危險之中。

內唐亞胡接受CNN專訪時說：「這絕對不是促進和平與穩定的力量。」他說：「當你賦予他們這種力量的時候，接下來將看到侵略行為。」

某些美國國會議員也對賣F-35戰機給土耳其表示反對，理由是只要土耳其依然持有俄羅斯飛彈防禦系統，就不該擁有F-35。

國務卿魯比歐(右二)、財政部長貝森特(右三)、國防部長赫塞斯(左二)等美國政府官員7日隨川普總統抵土耳其，接受正式歡迎。川普等一行參加7日開幕的北約峰會。(美聯社)

抵達安卡拉市參加北約峰會的川普總統7日與土耳其總統厄多安舉行雙邊峰會。(美聯社)