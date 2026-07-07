7年前親手封殺今擬解禁 川普送厄多安大禮 土耳其可望重返F-35計畫

圖為美軍F-35戰機。（路透）

美國總統川普 啟程前往安卡拉出席北約（NATO）峰會前，曾表示正準備一份會讓土耳其 總統厄多安 「非常高興」的禮物。紐約時報6日報導，川普預計將告知厄多安，美方準備恢復土國採購F-35匿蹤戰機的計畫；此舉將推翻川普7年前基於國家安全理由對土耳其祭出的禁令，但也可能遭美國國會反對並試圖阻止。

4名美國政府資深官員透露，國安官員數周來幕後協調，試圖打破僵局，美方也即將調整政策。儘管官員對川普將如何繞過國會及法律限制的細節說法略有不同，但都表示，川普至少將釋出有意讓土耳其取得F-35戰機的訊號，只是實際交付時間仍不確定。

目前仍不清楚川普究竟會說些什麼，官員也提醒，他可能改變主意；即使對自己的幕僚而言，川普也是難以預測的人。不過，政府官員表示，兩位領導人可能就此事交換信函，正式啟動相關程序。對此，白宮發言人僅引述川普過去的談話，未進一步評論。

川普第一次執政時，土耳其於2019年向俄羅斯採購先進S-400防空系統，被美國踢出F-35計畫。當時華府擔心，土耳其會利用S-400系統辨識新交付的F-35戰機，讓俄羅斯掌握這款戰機的匿蹤能力及其他規避飛彈性能。

儘管土耳其是北約成員國，設有美軍基地，並存放供北約與俄羅斯發生衝突時可能使用的戰術核武，多年來一直積極遊說美國重返F-35計畫，但始終不願放棄向俄羅斯購買的防空系統。然而，厄多安一直是川普最欣賞的強人領袖之一，美國副總統范斯近日也透露，川普已要求政府官員設法讓厄多安取得他一直希望獲得的F-35戰機。

不過，川普政府仍須克服國會2020年通過的法律規定，除非認定土耳其已不再持有俄製S-400系統，否則不得出售F-35戰機。一名深度參與談判的政府官員表示，為符合相關規定，土耳其可能將S-400系統移交第三方；目前這批S-400裝備仍有許多存放在運輸貨櫃內。

另一名官員表示，相關機制尚未敲定。美方4年前曾討論將土耳其那套S-400系統轉交烏克蘭，用於反制俄軍攻擊，但最後未能實現。另一名官員表示，目前無論川普或厄多安，似乎都不太可能願意將這套俄製防空系統出售給烏克蘭。另一種構想則是拆除關鍵零件，使系統失去運作能力。

報導指出，川普始終對於將土耳其逐出F-35計畫的決定感到不滿，並經常將責任歸咎於前總統歐巴馬（Barack Obama），認為正是歐巴馬留下的局面才導致必須做出這項決定。自重返白宮後，川普無論公開或私下都曾談及，希望推翻這項決定。

根據美國國會研究處（Congressional Research Service）報告，由土耳其出資購買、但從未交付的F-35戰機，目前仍存放在美國境內，但要讓土耳其重返F-35計畫並不容易。首先仍須面對國會阻力，甚至參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）等部分共和黨人一直對此抱持高度懷疑。此外，以色列總理內唐亞胡也是長期反對向土耳其出售F-35的人士之一，川普第一任期對土耳其國防採購機構祭出的制裁目前也仍然有效。