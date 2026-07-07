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荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

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荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

編譯周辰陽／即時報導
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伊朗阿巴斯港附近的荷莫茲海峽水域6月30日可見多艘商船。(美聯社)
伊朗阿巴斯港附近的荷莫茲海峽水域6月30日可見多艘商船。(美聯社)

Axios報導，2名美國官員表示，伊朗軍方6日晚間向通過荷莫茲海峽的商船至少發射2枚飛彈，恐破壞美伊兩國不到三周前簽署的初步和平協議。

連結：https://x.com/DropSiteNews/status/2074276813312839944?s=20

彭博資訊指出，其中一艘遇襲船隻是滿載液化天然氣的運輸船。英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations）表示，接獲通報指出，一艘沿著荷莫茲海峽阿曼沿岸向南航行的油輪，遭不明飛行物擊中並起火。一名美國官員表示，另一艘商船也遭伊朗飛彈擊中，兩艘船均受到重大損害，但沒有人員傷亡。

根據美伊初步和平協議，伊朗同意停止在荷莫茲海峽發動攻擊。不過，美伊另行達成、為期一周的停止攻擊協議也已到期，美國可能對伊朗目標發動報復性打擊。

半島電視台報導，伊朗媒體宣稱，6日遭襲油輪原擬行經美國支持的荷莫茲海峽阿曼航線。伊朗國營媒體IRIB引述匿名消息人士報導，這艘油輪「原本計畫在美國海軍支持下，經由荷莫茲海峽阿曼航線通行」，並「在無視多次警告後遭到攻擊」，但目前尚無任何伊朗官員證實或否認這項報導。

半島電視台先前報導，伊朗已警告船隻不要經由阿曼領海的荷莫茲海峽南側航線通行，並堅稱所有通過該水道的船舶都必須與伊朗軍方協調。

精華 FAQ

  • 報導指出，伊朗軍方在6日晚間於荷莫茲海峽附近向通過海域的商船發射飛彈，疑似擊中兩艘船，顯示區域緊張再度升高。

  • 其中一艘疑似為液化天然氣運輸船，另一艘也被飛彈擊中，兩船都受重大損害；但美方稱目前未傳出任何人員傷亡。

  • 由於美伊先前才簽署初步和平協議，且停止攻擊安排也已到期，此次襲擊可能破壞協議，並引發美國對伊朗的報復性打擊。

伊朗 荷莫茲海峽

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