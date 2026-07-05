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川普突發AI照 暗示義大利總理是「跟蹤狂」喊需要保護令

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（右）與義大利總理梅洛尼（左）去年10月出席在埃及舉行的以哈停火協議...
美國總統川普（右）與義大利總理梅洛尼（左）去年10月出席在埃及舉行的以哈停火協議儀式。(美聯社)

北約領袖峰會登場前夕，美國總統川普在自家社群po出一張AI圖，暗示義大利總理梅洛尼是跟蹤狂，他需要聲請人身保護令，重新挑起戰火。

北約峰會預計7日至8日將在土耳其首都安卡拉舉行，川普定於7日抵達。

川普5日在真實社群分享一張AI生成圖片，是梅洛尼看似含情脈脈、崇拜地仰望川普，搭配斗大配文寫著：「需要保護令。」

川普與梅洛尼過去被視為川普與一眾歐洲領袖中最穩固的關係，去年更曾在一場演說中盛讚梅洛尼是「美麗的年輕女性」，還說這樣的評論恐怕造成政治自殺，但他願意冒險這麼說。

不過，最近川普6月在七大工業國集團（G7）峰會時稱梅洛尼乞求合照，還說「她求我跟她合照，她太想跟我合照了。我本來不會答應的，但我可憐她」。

事後媒體向梅洛尼求證，她表示深感震驚，並駁斥川普的說法是「捏造」，強調「不論是我個人還是義大利這個國家，都絕不向人乞求」。

風波持續延燒，義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）也在X上批評川普的言論「惡劣且具侮辱性」，並宣布取消當時原訂的訪美行程。

精華 FAQ

  • 他在真實社群貼出一張AI生成圖片，畫面中梅洛尼含情脈脈仰望川普，並以大字寫下「需要保護令」，意在嘲諷對方。

  • 貼文發布於北約領袖峰會登場前夕，峰會預計在土耳其安卡拉舉行，川普也將在7日抵達，時機敏感，容易被視為刻意挑起話題。

  • 梅洛尼先表示震驚，否認曾向川普乞求合照，強調義大利不會向人低頭；外長塔加尼則批評言論惡劣侮辱，並取消訪美行程。

川普 義大利 梅洛尼

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