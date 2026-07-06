川普將在北約峰會 會晤烏、敘元首
一位美國高層官員5日表示，總統川普將於本周在土耳其出席北大西洋公約組織高峰會期間，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，再接再厲推動終結烏克蘭戰爭。
路透報導，川普定於7日抵達峰會，將先會晤東道主土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)。白宮表示，川普也將會見敘利亞總統夏拉(Ahmed al-Sharaaa)並且舉行記者會。
針對此行，不願意具名的高層官員向媒體簡報時指出，川普將於8日與澤倫斯基會談，商討「我們能夠如何終結戰爭」。
這位官員表示：「過去幾個月戰場情勢明顯陷入停滯，雙方都沒有太多進展。總統對於盡快停止戰事有著強烈的緊迫感。」
這位官員同時表示，川普還將敦促北大西洋公約組織(NATO)盟國提高國防開支，「他將親自傳達這個訊息」。
這位官員指出，峰會期間將宣布總值數十億美元國防相關協議，但未透露細節。
歐洲官員表示，他們希望川普與艾爾段以及北約秘書長呂特(Mark Rutte)的良好關係能夠確保峰會順利舉行。由於跨大西洋關係已因伊朗戰爭及川普時常批評北約而持續緊繃，歐洲各國依然感到不安。
克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)4日公開表示，川普與俄羅斯總統普亭通話90分鐘，主動提出協助找出烏克蘭戰爭的解決之道。
那位高階美國官員表示，川普與澤倫斯基會談後，可能會進一步與普亭聯繫。
澤倫斯基上個月曾呼籲與普亭對一會談，遭到克宮領導人拒絕。
俄羅斯表示，任何解決方案必須包括莫斯科全面控制烏東頓巴斯地區(Donbas)；烏克蘭拒絕此一主張。
川普最重要的會晤對象是烏克蘭總統澤倫斯基，雙方預定在8日會談，重點討論如何終結烏克蘭戰爭，顯示美方希望加速尋找停火或談判契機。 川普抵達後將先與土耳其總統艾爾段會談，白宮也表示他會見敘利亞總統夏拉，並舉行記者會。外界認為他與艾爾段的關係有助峰會順利進行。 美方官員表示，川普將親自敦促北約盟國提高國防開支，並在峰會期間宣布總值數十億美元的國防相關協議。此舉反映美方對盟國分擔防務責任的要求。
精華 FAQ
川普最重要的會晤對象是烏克蘭總統澤倫斯基，雙方預定在8日會談，重點討論如何終結烏克蘭戰爭，顯示美方希望加速尋找停火或談判契機。
川普抵達後將先與土耳其總統艾爾段會談，白宮也表示他會見敘利亞總統夏拉，並舉行記者會。外界認為他與艾爾段的關係有助峰會順利進行。
美方官員表示，川普將親自敦促北約盟國提高國防開支，並在峰會期間宣布總值數十億美元的國防相關協議。此舉反映美方對盟國分擔防務責任的要求。
上一則
華盛頓到尼克森 形塑美國歷史的6場總統演說
下一則