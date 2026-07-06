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北約峰會前… 雙普熱線 川普願助俄烏速停戰

編譯盧思綸茅毅／綜合報導
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川普總統(左圖)在7月4日國慶日這天，分別與俄羅斯總統普亭(中圖)及烏克蘭總統澤...
川普總統(左圖)在7月4日國慶日這天，分別與俄羅斯總統普亭(中圖)及烏克蘭總統澤倫斯基(右圖)通話，表示美國願意調停俄烏儘早結束戰爭。(美聯社)

北約(NATO)年度峰會將自7日起在土耳其首都安卡拉舉行前夕。美國總統川普與俄羅斯總統普亭4日通話近90分鐘(一說為85分鐘)，討論俄烏與伊朗相關情勢。烏克蘭總統澤倫斯基4日也說，他當天和川普通話，呼籲川普展現「美國決心」，協助結束俄國四年多來的侵烏戰爭。

普亭提俄進攻現況 澤倫斯基：有機會結束戰爭 關鍵在美

俄方稱，川普表示願協助找到解方，結束俄烏戰爭；俄方強調，仍偏好以政治與外交方式化解衝突，但也須考量俄國根本立場。

克里姆林宮顧問鄂夏柯夫5日說，「(雙普)兩位總統自然而然談到烏克蘭和解的議題，還有川普即將於7至8日出席在土耳其舉行的北約峰會。川普總統則重申，他願協助盡速結束這場衝突，並尋求克服危機的解決方案」。

鄂夏柯夫還說，美國中東特使威科夫和川普女婿庫許納將持續居間斡旋俄烏停戰，兩人並準備在適當時間赴莫斯科。

根據鄂夏柯夫轉述，普亭在通話時向川普說明俄烏戰場現勢，提到俄軍正在全線吹響進攻號角，俄美領袖均強調保持聯繫的重要性，包括在軍事、政治與經濟議題上。兩人還談到伊朗情勢。

鄂夏柯夫也指控烏克蘭及其歐洲盟友「企圖延長甚至加劇這場衝突，並對俄國平民發動恐怖主義行動」。他是指烏克蘭對俄國境內目標，尤其是油品等能源產業相關設施實施的遠程打擊。

紐約時報日前報導，川普政府現階段的外交重心仍放在伊朗。威科夫及庫許納同時負責美伊與俄烏談判，上周赴美伊的調解方卡達訪問期間，俄烏都加強攻擊對方。而目前美國駐俄羅斯和美國駐烏克蘭大使均懸缺，美國國務卿魯比歐等高階外交官在俄烏談判扮演的角色有限，使威、庫兩人成為莫斯科與基輔接觸川普的關鍵管道，也形成外交瓶頸。

雙普上次通話是6月川普歡度80大壽之際。兩人去年在美國阿拉斯加舉行「雙普會」，聚焦俄烏終戰方案。

另外，澤倫斯基4日說，自己與川普進行「非常愉快」的對話，討論烏俄戰場前線情勢；「（現在）確實有機會結束這場戰爭，而美國的決心將具關鍵意義」。

澤倫斯基還說，川普同意本周在土耳其北約峰會期間繼續討論。澤倫斯基並對美國至今在烏俄衝突提供的協助表達感謝，也對所有關心烏克蘭未來、珍視全球自由的「美國善意」致謝。

去年8月，川普總統與俄羅斯總統普亭在阿拉斯加舉行峰會。(路透)
去年8月，川普總統與俄羅斯總統普亭在阿拉斯加舉行峰會。(路透)

圖為澤倫斯基去年12月在佛州與川普見面。（美聯社）
圖為澤倫斯基去年12月在佛州與川普見面。（美聯社）

精華 FAQ

  • 雙方通話約八十五至九十分鐘，重點包括俄烏戰爭、伊朗情勢，以及川普即將出席北約峰會的相關安排。俄方並表示，川普願意協助尋找結束衝突的解方。

  • 鄂夏柯夫轉述，普亭向川普說明俄烏戰場現勢，稱俄軍正在全線發動進攻。俄方同時強調仍傾向以政治與外交途徑化解衝突，但必須顧及俄國根本立場。

  • 澤倫斯基表示，他與川普進行了非常愉快的對話，認為現在確實有機會結束戰爭，但成敗關鍵在於美國是否展現決心，並持續在北約峰會期間推動後續討論。

普亭 澤倫斯基 北約

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