我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲婚禮伴手禮曝 奢華內幕流出「梅西親簽球衣、婚禮拍成紀錄片」

世界盃／姆巴佩12碼破門 法國1：0淘汰巴拉圭 晉級8強

川普、普亭今天熱線近90分鐘 通話內容曝光

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統與俄羅斯總統普亭去年8月在阿拉斯加舉行雙邊峰會。(路透)
川普總統與俄羅斯總統普亭去年8月在阿拉斯加舉行雙邊峰會。(路透)

路透報導，北約峰會7日在土耳其舉行前夕，美國總統川普俄羅斯總統普亭4日進行通話，討論烏克蘭與伊朗局勢。俄方稱，川普表示願意協助找到解方、結束烏克蘭戰爭；普亭並在通話中祝賀美國獨立250周年。

克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示：「兩位總統自然談及烏克蘭和解議題，還有川普即將於7月7日至8日出席在土耳其舉行的北約峰會。美國總統重申，他願意協助迅速結束敵對行動，並尋求克服危機的解決方案。」

鄂夏柯夫表示，白宮特使威科夫與川普女婿庫許納將持續斡旋停戰，並準備在方便時間前往莫斯科。他說：「俄方強調，偏好以政治與外交方式解決衝突，同時須考量俄羅斯的根本立場。」

根據鄂夏柯夫，普亭在通話中向川普說明目前戰場情勢，雙普「強調保持聯繫的重要性，包括在軍事政治與經濟議題上」；且另外談到伊朗局勢。

這通電話持續85分鐘，雙普上次通話是6月川普80歲生日之際。

俄烏正值激戰，俄軍2日對基輔發動今年迄今最猛烈空襲之一、造成基輔30人死亡，持續支持烏克蘭防衛將是北約峰會的焦點。普亭6月底首度承認，烏克蘭無人機技術進步，加上最近一連串攻擊，俄國面臨燃料短缺。

與此同時，烏克蘭已擴大對俄國境內無人機與飛彈攻擊的射程與強度，今年迄今已使全球面積最大的俄國近半數地區發布警報。基輔也加強攻擊俄羅斯煉油廠，迫使設施停擺並造成汽油短缺。

在伊朗戰爭影響下，美國斡旋俄烏停戰談判陷入停滯，這場戰爭如今已進入第5年。

克里姆林宮發言人佩斯科夫3日說，普亭同日視察俄軍部隊時召開軍事會議，宣布俄國已控制全部的盧甘斯克，並在頓內次克取得重大進展。對此，烏克蘭總參謀部4日否認屬實。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 兩人主要談及烏克蘭戰爭、伊朗局勢，以及北約峰會相關議題。俄方並稱，川普重申願意協助迅速結束敵對行動，尋求可行的危機解方。

  • 克里姆林宮顧問表示，川普在通話中重申願意協助快速終結戰事，並支持以政治與外交方式解決衝突，但也強調需顧及俄羅斯的根本立場。

  • 因為通話發生在北約峰會前夕，且烏俄戰事正激烈升溫。近期基輔遭重創、俄國出現燃料短缺，雙方互擊升級，使美俄接觸更受矚目。

普亭 川普 俄羅斯

上一則

范斯國慶演說抨擊批評美國聲音 反映政治分歧氛圍

下一則

川普「大又美法」滿周年 2族群受惠最大、3種人損失最多

延伸閱讀

普亭拒絕烏克蘭停止長程打擊提案 誓言全面奪取烏東南4州

普亭拒絕烏克蘭停止長程打擊提案 誓言全面奪取烏東南4州
普亭：「必須繼續」大規模攻擊烏克蘭 俄稱控制頓巴斯重鎮

普亭：「必須繼續」大規模攻擊烏克蘭 俄稱控制頓巴斯重鎮

烏軍深入打擊 克里米亞成普亭戰爭包袱 俄強硬派呼籲升高衝突

烏軍深入打擊 克里米亞成普亭戰爭包袱 俄強硬派呼籲升高衝突
烏克蘭無人機猛攻煉油廠 普亭首度坦承俄羅斯燃料短缺

烏克蘭無人機猛攻煉油廠 普亭首度坦承俄羅斯燃料短缺

熱門新聞

美國總統川普主張大幅限縮出生公民權適用範圍，希望藉由重新定義第14修正案終結屬地主義公民權。路透

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

2026-06-30 14:41
川普總統在社群媒體發文，分享他與前總統歐巴馬(右)年輕時的對比照。(截自Trump@Truth Social)

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

2026-06-28 10:37
專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控1990年代遭到房地產大亨川普性侵。（路透）

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

2026-06-29 10:27
川普總統期待7月4日將在華府國家廣場(National Mall)舉行的建國250周年慶典成為「任何國家都不曾見過的令人難忘生日派對」。（路透）

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

2026-07-01 13:02
抗議民眾聚集在最高法院外，等待「川普訴芭芭拉案」言詞辯論庭開庭。(歐新社資料照)

川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻

2026-06-30 11:33
美國總統川普1日在燃燒山圓形劇場出席羅斯福總統圖書館開幕儀式，發表談話後離開舞台。(美聯社)

私下拿湯匙指台灣 紐時新書揭川普真心話：何必派美軍為小島開戰

2026-07-01 23:17

超人氣

更多 >
好市多這新品 華人喜歡當主食吃 「美味、飽腹」

好市多這新品 華人喜歡當主食吃 「美味、飽腹」
霍啟剛47歲生日 甜曬郭晶晶捧蛋糕合照 「感恩一路有妳」

霍啟剛47歲生日 甜曬郭晶晶捧蛋糕合照 「感恩一路有妳」
世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析
王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血
20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘

20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘