為格陵蘭鬧僵 丹麥小鎮慶祝美國慶逾百年 首度不邀美官員

丹麥雷比爾德一百多年來舉辦號稱美國境外規模最大的獨立日慶祝活動，今年不邀請美國官員出席。圖為格陵蘭。(路透)

每年7月4日，數以千計的美國人與丹麥 人都會齊聚丹麥鄉間小鎮雷比爾德（Rebild），共同慶祝美國獨立紀念日。這項延續逾百年的傳統，今年卻出現前所未有的情況：有些當地居民決定缺席，美國政府更首度未受邀出席，主辦單位預期今年將是歷來人數最少的一屆。

紐約時報報導，這場號稱美國境外規模最大的美國獨立紀念日慶典，向來吸引民眾穿著星條旗服飾、高唱美國歌曲、享用熱狗及丹麥啤酒。從尼克森、雷根到華特．迪士尼等重量級人物都曾造訪，美國駐丹麥大使更幾乎年年出席。

然而，川普 總統揚言接管丹麥自治領土格陵蘭 ，讓今年慶典氣氛蒙上陰影，也衝擊向來緊密的丹麥與美國關係。不少丹麥人開始質疑，為何要在丹麥土地上，甚至動用公帑，慶祝美國最具愛國色彩的節日。

當地政治人物顯然也認為有文章可做，於是介入其中。多年來反對活動的市議員歐爾森（Lasse Olsen）痛批川普是「帝國主義瘋子」，並主導向主辦單位提出最後通牒：若不將美國官員移出活動流程，就取消相關經費與補助。主辦單位最終接受要求，美國官員退出官方活動，並表示美方使館官員對此感到遺憾，但接受決定；美國駐哥本哈根大使館則拒絕回應。

負責籌辦活動的雷比爾國家公園協會董事、具有丹麥血統的退休美國商人布羅（Bruce Bro）坦言：「這很尷尬。」但他支持不讓美國官員參與活動，「你總不希望有人把飲料潑到大使身上」。

雷比爾德慶典始於1912年，早年許多移民美國的丹麥人都會在7月4日返鄉探親。布羅表示，二戰後美國被視為英雄，當時參與人數可達5萬人。如今，這份情誼逐漸淡化，近年參加人數很少超過數千人，今年若能有1000人到場就算幸運，就連典禮主講人也從去年的外交部長，改由另一位知名度較低的部長代表。

主辦單位表示，目前最大的挑戰是吸引年輕人。布羅表示，聽到不少年輕人和長者都因格陵蘭爭議決定缺席；他自己也對川普揚言奪取格陵蘭感到「震驚」，親友看法相同。他說：「真的很令人難過。我們希望延續這項傳統，而我們把責任歸咎於川普。」