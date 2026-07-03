我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

世界盃／曼贊比再秀出色身手 瑞士2：0踢落阿爾及利亞 連4屆闖16強

美祭解凍資金換荷莫茲海峽開放 伊朗不讓步 阿曼方案也碰壁

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國傳出願以解凍部分伊朗海外凍結資金作為交換條件，換取荷莫茲海峽恢復正常通航，但...
美國傳出願以解凍部分伊朗海外凍結資金作為交換條件，換取荷莫茲海峽恢復正常通航，但伊朗至今仍拒絕讓步。（路透）

美國試圖以解凍部分伊朗遭海外凍結的資金，換取伊朗放棄對荷莫茲海峽的控制主張並且不收取通行費，但這項提議到迄今為止未能打動德黑蘭。伊朗軍方更警告，未依伊朗指定航道航行的船舶，將遭到「立即且強力」回應。中東航運危機依然未解。

知情人士透露，美國特使威科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）本周赴卡達杜哈，透過卡達斡旋與伊朗間接協商，希望推動落實上月達成的初步協議，恢復荷莫茲海峽正常通航。雙方也討論近期黎巴嫩衝突對談判增添的新變數。

據傳美方拋出「誘餌」，願先解凍伊朗遭凍結資金（總額約1000億美元）的其中一部分。雙方原本已朝釋放存放於卡達的60億美元推進，但伊朗封鎖海峽後，相關安排隨之停擺。

伊朗則希望未來所有通過荷莫茲海峽的船舶，都須支付安全等海事服務費，估計每年可創造約400億美元收入。但這項要求遭美國及波灣國家拒絕。

為打破僵局，阿曼提出替代方案，由自願捐贈基金支付海事服務費，而非直接向船舶收費。不過，伊朗認為方案未包含收費機制而拒絕接受；美方則擔心，該方案仍可能被視為變相讓伊朗受益。

目前僵局已嚴重干擾全球航運。航運數據公司Kpler統計，截至周三，通過荷莫茲海峽的船舶已降至43艘，較一周前的75艘明顯減少，也遠低於戰前平均每天逾100艘的正常水準。

精華 FAQ

  • 美方試圖解凍伊朗遭海外凍結的部分資金，作為交換條件，希望德黑蘭放棄對荷莫茲海峽的控制主張，並且不再對通行船舶收取費用。

  • 伊朗至今未被美方提議打動，仍堅持自身立場，並警告未依其指定航道航行的船舶，將遭到立即且強力的回應，顯示局勢依然緊繃。

  • 阿曼建議由自願捐贈基金支付海事服務費，而非直接向船舶收費；但伊朗認為缺乏正式收費機制而拒絕，美方也擔心變相讓伊朗受益。

荷莫茲海峽 伊朗 黎巴嫩

上一則

川普仍醞釀撤換理事 視庫克鮑爾為眼中釘 還鎖定亞特蘭大聯準銀總裁

下一則

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

延伸閱讀

錢非萬能 伊朗不甩美國提議解凍資金 堅持掌控荷莫茲海峽並收費

錢非萬能 伊朗不甩美國提議解凍資金 堅持掌控荷莫茲海峽並收費
美勸伊朗放棄收費內幕曝光 美國慶日前雙方克制

美勸伊朗放棄收費內幕曝光 美國慶日前雙方克制
自由通行掰了？伊朗放話管定荷莫茲 警告阿曼勿扯他國插手

自由通行掰了？伊朗放話管定荷莫茲 警告阿曼勿扯他國插手
伊朗放話「獨攬荷莫茲大權」 為何不惜再槓美國？專家曝「必要之賭」

伊朗放話「獨攬荷莫茲大權」 為何不惜再槓美國？專家曝「必要之賭」

熱門新聞

美國總統川普主張大幅限縮出生公民權適用範圍，希望藉由重新定義第14修正案終結屬地主義公民權。路透

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

2026-06-30 14:41
川普總統在社群媒體發文，分享他與前總統歐巴馬(右)年輕時的對比照。(截自Trump@Truth Social)

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

2026-06-28 10:37
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

2026-06-26 09:13
專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控1990年代遭到房地產大亨川普性侵。（路透）

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

2026-06-29 10:27
川普總統期待7月4日將在華府國家廣場(National Mall)舉行的建國250周年慶典成為「任何國家都不曾見過的令人難忘生日派對」。（路透）

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

2026-07-01 13:02
抗議民眾聚集在最高法院外，等待「川普訴芭芭拉案」言詞辯論庭開庭。(歐新社資料照)

川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻

2026-06-30 11:33

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
中國軍艦罕見「刷屏出現」 日防衛省通報：至少9艘

中國軍艦罕見「刷屏出現」 日防衛省通報：至少9艘
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？