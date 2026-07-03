美祭解凍資金換荷莫茲海峽開放 伊朗不讓步 阿曼方案也碰壁

美國傳出願以解凍部分伊朗海外凍結資金作為交換條件，換取荷莫茲海峽恢復正常通航，但伊朗至今仍拒絕讓步。（路透）

美國試圖以解凍部分伊朗 遭海外凍結的資金，換取伊朗放棄對荷莫茲海峽 的控制主張並且不收取通行費，但這項提議到迄今為止未能打動德黑蘭。伊朗軍方更警告，未依伊朗指定航道航行的船舶，將遭到「立即且強力」回應。中東航運危機依然未解。

知情人士透露，美國特使威科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）本周赴卡達杜哈，透過卡達斡旋與伊朗間接協商，希望推動落實上月達成的初步協議，恢復荷莫茲海峽正常通航。雙方也討論近期黎巴嫩 衝突對談判增添的新變數。

據傳美方拋出「誘餌」，願先解凍伊朗遭凍結資金（總額約1000億美元）的其中一部分。雙方原本已朝釋放存放於卡達的60億美元推進，但伊朗封鎖海峽後，相關安排隨之停擺。

伊朗則希望未來所有通過荷莫茲海峽的船舶，都須支付安全等海事服務費，估計每年可創造約400億美元收入。但這項要求遭美國及波灣國家拒絕。

為打破僵局，阿曼提出替代方案，由自願捐贈基金支付海事服務費，而非直接向船舶收費。不過，伊朗認為方案未包含收費機制而拒絕接受；美方則擔心，該方案仍可能被視為變相讓伊朗受益。

目前僵局已嚴重干擾全球航運。航運數據公司Kpler統計，截至周三，通過荷莫茲海峽的船舶已降至43艘，較一周前的75艘明顯減少，也遠低於戰前平均每天逾100艘的正常水準。