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北約峰會充滿不確定 川普再抱怨美國花最多錢

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

北大西洋公約組織（NATO）峰會下周在土耳其首都安卡拉登場，美國總統川普2日表示，美國在北約組織比其他國家花費更多，卻沒有得到任何回報，為下周的峰會再添不確定性。有學者指出，今年峰會將再度聚焦在NATO會員國的國防支出上，尤其會員國之間的支出不一。

北約32個成員國領袖擬於7月7日至8日於安卡拉召開峰會，包括美國總統川普、國務卿魯比歐、國防部長哈塞斯等美方最高層層級官員也計畫出席。由於川普曾對北約國家未在對伊衝突中做出貢獻表達不滿，也一度揚言要退出北約，並削減駐歐洲美軍規模，讓此次峰會能否風平浪靜地和平落幕充滿不確定性。

就在峰會前夕，川普2日再度表現他對北約國家的不滿，指美國至今比其他國家花費更多錢在北約上，來保護北約國家，但卻沒有因此獲得任何回報；川普聲稱，美國從2014年至2025年之間，共花費9990億美元，並點名英國、法國、義大利、波蘭等國家，分別花費905億美元、665億美元、488億美元、443億美元，而包括德國在內的其他國家則付出得更少。川普形容這樣的狀況「很荒謬」（ridiculous）。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」專家柏格曼（Max Bergmann）指出，今年NATO峰會很重要的議題之一仍是國防支出和國防採購，指部分歐洲國家確實提出更多的國防支出，尤其是在財政上仍有空間的北歐國家，不像法國、英國等國的預算空間已捉襟見肘。

柏格曼也特別點出英國，稱英國正面對巨大的政治動盪，其國防支出的增長不如川普政府的預期。

除此之外，柏格曼也表示，峰會將聚焦川普政府所規畫的下一個階段北約，主要欲落實「負擔轉嫁」，把美國對歐洲的軍事責任交回到歐洲身上；他認為說，這將改變過去77年以來北約以美國為中心的基礎，而問題在於美國將扮演什麼樣的新角色。

至於今年怎麼樣才算是成功的峰會，柏格曼認為說，如果一切照常，川普不但表達對北約的承諾、支持烏克蘭，並表達對北約第五條款的支持，這會是歐洲領袖所樂見的。

柏格曼指出，多數歐洲領袖希望看到今年峰會能維持好的氣氛，同時不要討論太大的議題，不過柏格曼也說，如果今年峰會成為川普任內的最後一屆峰會，柏格曼也不會感到意外。

精華 FAQ

  • 他指稱美國長期在北約投入最多資金，卻沒有得到相應回報，並點名多國支出偏低。此番言論再次凸顯他對盟國分擔負擔不滿，也讓峰會氣氛更緊張。

  • 專家認為，國防支出與軍備採購仍是今年峰會主軸，尤其各成員國投入差距明顯。部分歐洲國家仍有增加空間，但英法等國因財政壓力，擴編幅度可能有限。

  • 柏格曼指出，川普政府想把更多歐洲防務責任交回歐洲，這可能改變北約長期以美國為中心的架構。若川普表態支持北約與烏克蘭，峰會才較可能被視為成功。

北約 川普 北大西洋公約組織

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