當初高喊終結無止境戰爭 川普如今陷入無止境談判

誓言終結無止境戰爭的川普，如今卻可能陷入與伊朗的無止境談判。（路透）

川普 重返白宮時，誓言美國不再打無止境的戰爭（forever wars）。然而，華爾街日報評論指出，短短幾個月後，他卻可能陷入另一場沒有終點的困局：與伊朗 展開無止境的談判（forever talks）。

華爾街日報報導，美伊已簽署諒解備忘錄，停止戰事、恢復荷莫茲海峽通航，並約定在60天內處理伊朗核計畫等核心爭議。但兩周過去了，雙方幾乎還原地踏步，爭論的依舊是海峽由誰管理、黎巴嫩 戰事是否納入停火，以及遭凍結資產如何解凍等原本就該先解決的問題。

熟悉伊朗的人士並不感到意外。過去20多年來，德黑蘭一再證明自己擅長把程序變成目的，把時間變成武器。核問題可以延後談，先談程序；程序談完，再談條件；條件談完，再討論執行細節。等到局勢變化、國際環境改變，談判往往須重新開始。

2015年歐巴馬政府與伊朗達成核協議就是一例。歷經多年反覆協商，雖然達成協議，卻始終未能迫使伊朗在核心紅線上讓步。如今川普面臨的情況，還更為棘手。他既不願重新開戰，也不願接受談判毫無成果，兩個選項都會傷害自己的政治承諾。

美國副總統范斯周三表示，除非伊朗重建核計畫或再度攻擊商船等情勢惡化，否則美國不會重新動武，川普的指示就是把協議談成。這也意味著，只要沒有重大挑釁，美方仍傾向留在談判桌前。

美伊臨時協議原訂8月18日前達成最終協議，但只要雙方同意，談判仍可無限期延長。換言之，8月18日未必是終點，反而可能成為下一輪拖延的起點。

更重要的是，維持現狀對雙方都有好處。美國暫停新增制裁，不必承擔重返戰爭或全面解除對伊制裁的政治代價；伊朗則獲得石油制裁鬆綁帶來的經濟喘息空間，同時無須在核計畫上作出重大讓步。正因為雙方都有理由接受現狀，也讓談判更容易持續延長，而非走向真正的結論。

因此，川普或許避開了永恆戰爭，卻可能陷入另一場沒有終點的「永恆談判」：沒有戰爭，也沒有協議，只剩下不斷延長的談判。