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脫稿演出 川普放話：不會讓中國接管巴拿馬運河

編譯盧思綸／即時報導
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川普7月1日搭乘卡達贈與的新空軍一號前往達科他州，出席羅斯福總統圖書館揭幕儀式。...
川普7月1日搭乘卡達贈與的新空軍一號前往達科他州，出席羅斯福總統圖書館揭幕儀式。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普出席羅斯福圖書館揭幕儀式時，脫稿指控中國意圖接管巴拿馬運河，並強調美國不會坐視發生。

NBC報導，川普總統7月1日出席羅斯福總統圖書館揭幕儀式，提到前總統羅斯福主導完成巴拿馬運河一事時，脫稿演出點名中國，放話「不會讓中國接管巴拿馬運河」。

川普1日搭乘卡達贈與的新空軍一號前往達科他州，出席羅斯福總統圖書館揭幕儀式並發表演說。

川普在演說中以仰慕口吻談到羅斯福，稱他是「一位我長久敬佩的人」，並讚揚羅斯福是美國精神的象徵。川普也多次將自己與羅斯福相提並論，一方面談及自身政府施政，一方面援引羅斯福在西部拓荒及擔任總統期間的故事。

談及羅斯福任內推動巴拿馬運河建設時，川普突然把矛頭指向中國。

川普說：「現在中國正試圖接管巴拿馬運河，而我們不會讓這件事發生。好嗎？這句話不在講稿裡，因為我也沒真正照稿講。」

川普還透露，他在新圖書館內曾與AI全息投影的羅斯福聊天講到巴拿馬運河。

川普去年重返白宮後，經常提起巴拿馬運河，並曾暗示美國可能動用軍事力量，從巴拿馬手中收回這條關鍵水道，以遏制中國影響力。他1日也把巴拿馬運河議題與伊朗戰爭、委內瑞拉軍事行動相提並論。

不過一年多過去，這個期間川普頻繁拋出其他主張，包括暗示華府可能奪取格陵蘭控制權，或讓加拿大成為美國第51州，讓巴拿馬運河議題失去關注。

精華 FAQ

  • 他在談到羅斯福與巴拿馬運河時，突然點名中國，強調「不會讓中國接管巴拿馬運河」，並坦言這句話不在講稿裡，屬於臨場發言。

  • 川普藉由羅斯福推動運河的歷史，延伸到當前地緣政治，指稱中國正在試圖擴大對運河的影響，並把此事包裝為美國必須阻止的安全議題。

  • 報導指出，他回到白宮後常提巴拿馬運河，甚至暗示可動用軍事力量收回控制權；但隨著他又拋出格陵蘭、加拿大等主張，運河議題逐漸被分散關注。

巴拿馬運河 川普 華府

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