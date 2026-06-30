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美伊今舉行新一輪會談？雙方各說各話

編譯盧炯燊／綜合報導
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川普總統宣布美伊30日在杜哈談判，伊朗表示不會與美方代表團有任何接觸。圖為28日...
川普總統宣布美伊30日在杜哈談判，伊朗表示不會與美方代表團有任何接觸。圖為28日德黑蘭街頭樹立伊朗最高領袖穆吉塔巴的肖像。 (路透)

總統川普表示，美伊將於30日在卡達首都杜哈(Doha)舉行新一輪會談，但伊朗外交部隨即否認。雙方說法矛盾，會談能否舉行並不明朗，使早已因荷莫茲海峽緊張局勢而停滯的外交進程再添變數。

綜合路透等媒體報導，川普29日在社媒平台「真實社群」(Truth Social)發文說，「伊朗已要求舉行會談，將於明天(30日)在杜哈舉行」。白宮發言人李維特也透露，美國中東特使威科夫(Steve Witkoff)及川普女婿庫許納(Jared Kushner)已啟程前往卡達，準備與斡旋方展開接觸。

但伊朗外交部發言人隨即表示，伊朗本星期將派遣技術代表團到杜哈，但這與美方代表的訪問毫無關係。

發言人說，代表團到杜哈是跟進停火諒解備忘錄中，有關美國允許伊朗石油出口，以及解凍伊朗被凍結資產的執行情況，「未來幾天，我們不會與美方舉行任何級別的談判會議」，伊朗官員不會與美方官員會面。

伊朗媒體也報導，在伊朗提出的條件獲得滿足之前，不會與美國展開任何核議題談判。

儘管網媒Axios引述美國高級官員指出，美伊雙方已同意暫停軍事行動，為外交接觸創造空間，但對於是否重啟談判各說各話，正好反映美伊互信仍相當脆弱，未來荷莫茲海峽安全及後續談判進展，仍是各方關注焦點。

另外，路透引述美國一名官員透露，預計美伊技術團隊將於周三(7月1日)分別與卡達及巴基斯坦調解人會面。

與此同時，川普在橢圓形辦公室向記者說，「杜哈會晤或許重要，又或許不重要，我們拭目以待」。他堅稱「我們在軍事上取得勝利」，重申必須阻止伊朗製造核武。

至於威科夫在啟程前往杜哈之前，29日與國務卿魯比歐透過電話，向國會議員簡報目前伊朗局勢。

共和黨籍參議員戴恩斯(Steve Daines) 說，威科夫和魯比歐的簡報發言非常簡短，但卻「富有建設性」；參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)則指這次簡報「內容不足，缺乏細節」。 

精華 FAQ

  • 川普表示伊朗已要求會談，並稱30日將在杜哈舉行；但伊朗外交部立刻否認，說本週只派技術代表團前往卡達，且未安排與美方舉行任何層級談判。

  • 伊朗說代表團是為跟進停火諒解備忘錄的執行情況，重點在美國允許伊朗石油出口與解凍被凍結資產，而不是與美方就核議題或其他政治問題直接會談。

  • 雖然外界傳出雙方已暫停軍事行動、為外交接觸留空間，但會談與否仍充滿變數，顯示美伊互信非常脆弱，荷莫茲海峽安全與核談判走向仍待觀察。

伊朗 庫許納 荷莫茲海峽

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