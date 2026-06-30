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伊朗不惜風險再槓美國 智庫：一場必要之賭

編譯盧思綸茅毅／綜合報導
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紐約時報及華爾街日報28日報導，伊朗為了掌握荷莫茲海峽(下稱海峽)這個關鍵籌碼，連日來甘冒停火破裂的風險，重新與美國開槓。主因在於這對德黑蘭而言是「必要之賭」。

必要之賭是指，若伊朗被迫在濃縮鈾上做出讓步，勢必需進一步鞏固對海峽的掌控；若美伊談判破裂而重燃戰火，伊朗則必須利用干擾海峽航運的能力作為反擊。

伊朗外長阿拉奇28日表明，「根據美伊簽署的諒解備忘錄(MOU)」，伊朗擁有管理海峽航運的「專屬權利」；任何試圖規避伊朗對海峽管理權的行動，均可能引發更多類似近來伊朗為此發動的攻擊。此一主張與美國的立場相左。

川普政府主張，該MOU並未賦予伊朗對海峽的控制權，這條水道的航行必須不受阻礙。

比利時智庫「國際危機組織」(ICG)主任瓦艾斯說，未來無論是最好或最壞的情境，伊朗都亟需海峽作為籌碼；伊朗可沒什麼興趣眼看自己的籌碼，隨著每艘改道行經阿曼水域的船舶流失殆盡；預料伊方將在伊美談判時，視海峽的掌控權為迫使美國做出妥協讓步的最佳工具。

尤其有伊朗官員認為，川普政府可能只想在11月美國期中選舉前爭取時間和舒緩國內經濟壓力，才與伊朗簽署該MOU，選後就將重啟戰端。

智庫「歐洲外交關係協會」(ECFR)分析師葛蘭梅耶說，伊朗新領導高層更敢於升高情勢，讓華府看見它雖有意達成協議，但也不介意重新開戰。

美國與伊朗之間脆弱的停火協議今天陷入岌岌可危的境地，全球最重要的石油與其他大宗商品海上航道，目前依然面臨風險。 

精華 FAQ

  • 因為伊朗認為荷莫茲海峽是關鍵籌碼，若在濃縮鈾問題上讓步，就須更緊握海峽；若談判破裂，則可用干擾航運回擊美方。

  • 伊朗外長阿拉奇表示，依美伊簽署的諒解備忘錄，伊朗享有管理海峽航運的專屬權利；任何規避其管理的行動，都可能引發更多攻擊。

  • ICG與ECFR分析都認為，伊朗無論面對協議或衝突，都需要海峽作為籌碼；它希望迫使美國妥協，並展現不惜升高衝突的姿態。

伊朗 荷莫茲海峽 紐約時報

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