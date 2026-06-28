美國伊朗同意停火 保證荷莫茲海峽自由通行 周二在杜哈會談

26日荷莫茲海峽上的船隻。(路透)

政治新聞網站Axios引述多名美國高層透露，美國與伊朗 同意停止零星交火，雙方預計30日在卡達首都杜哈舉行會談，處理有關荷莫茲海峽 的爭議。

報導指出，美伊這波衝突升溫，導火線是雙方對初步和平協議的解讀有所分歧，尤其是攸關荷莫茲海峽的相關條款。

一名美國高層28日表示：「我們決定停止所有實體殺傷活動。」他使用軍方指稱打擊及其他攻擊行動的術語。

另一名美國官員稱，雙方目前將停止行動，且船隻可自由通行，技術會談則預定繼續進行。

這兩名官員及第三名知情人士均證實，美伊預計30日舉行會談。一名知情人士指，30日原定在瑞士舉行，討論伊朗核計畫，但局勢升級後，會談改至杜哈，焦點也轉向海峽議題。

一名美國官員與一名知情人士表示，負責美方技術團隊的史都華（Nick Stewart）預計將參與會談。史都華是美國的伊朗政策專家，原是美國智庫「保衛民主基金會」遊說部門主管，今年五月轉任和平特使威科夫的辦公室。

路透報導，伊朗最高領袖著作保存與出版辦公室一名成員向國營電視台表示，伊美最新一波衝突升溫之際，德黑蘭取消原定28日與美國的技術會談，理由是對伊朗的攻擊，以及初步協議中的條件未獲履行。

美伊17日簽署初步和平協議，不到2周時間，兩軍因荷莫茲海峽航運爆發交火。根據初步協議，伊朗承諾盡最大努力，允許商船安全通過海峽。作為交換，美國解除對伊朗港口的封鎖。

美國副總統范斯21日赴瑞士與德黑蘭高層舉行協議後首輪談判，雙方同意在美軍與伊朗伊斯蘭革命物對之間建立熱線協調海峽交通。

Axios報導指，美伊原本說好設立熱線協調船舶通行，但熱線還沒建立，伊朗再度開始要求船隻通行前得先協調，導致局勢混亂。

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