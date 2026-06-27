我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

美伊戰火瀕重燃 美軍2度開轟伊朗 川普火大嗆「學不會教訓」

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普26日在白宮橢圓辦公室。(歐新社)
美國總統川普26日在白宮橢圓辦公室。(歐新社)

美國中央司令部27日證實，24小時內針對伊朗境內目標發動第二波打擊，且鎖定目標擴大，報復伊朗當日稍早攻擊懸掛巴拿馬國旗的油輪「基庫號」，這是美伊連續第三天在荷莫茲海峽駁火。美國總統川普稍早發文指控伊朗違反停火，稱德黑蘭恐怕永遠學不會教訓，威脅訴諸軍事手段，「若真如此，伊朗將不復存在」。

中央司令部表示，美方26日就伊朗攻擊貨輪「長麗輪」（Ever Lovely）而發動空襲後，伊朗原有機會履行停火協議，卻選擇不遵守，在美東27日凌晨4時30分發射一架單程攻擊無人機，擊中「基庫號」（M/T Kiku）。

基庫號當時載運逾200萬桶原油，正在荷莫茲海峽附近航行。伊朗未證實對這起攻擊負責。

川普稍早在真實社群發文表示：「美國軍機稍早空襲伊朗飛彈與無人機存放地點，以及沿岸雷達站，因為伊朗又違反停火協議！」

川普說：「他們很可能永遠學不會！或許總有一天，我們無法再保持克制，被迫以軍事手段完成我們已非常成功展開的任務。若真如此，伊朗伊斯蘭共和國將不復存在！」

紐約時報報導，美軍新一波打擊相較26日攻勢更擴大，鎖定伊朗軍事監視基礎設施、通訊系統、防空陣地、無人機儲存設施，以及布雷能力。

伊朗國營的伊朗通訊社（IRNA）報導最新一波美方攻擊，稱這是華府再次違反停火。

伊方報導未立即提供攻擊時間、地點或規模的細節。不過，另有報導指，伊朗南部沿岸傳出爆炸聲，荷莫茲海峽附近島嶼也遭投射物擊中；這兩處過去都曾是美軍攻擊目標。

精華 FAQ

  • 中央司令部稱，伊朗先前攻擊懸掛巴拿馬旗的油輪基庫號，美方因此展開報復；且在停火期間伊朗又發射無人機，促使美軍擴大打擊。

  • 川普指控伊朗違反停火，稱他們可能永遠學不會教訓，並警告若美方被迫以軍事手段完成任務，伊朗伊斯蘭共和國將不復存在。

  • 美伊已連續三天在荷莫茲海峽附近交火，且攻擊涵蓋油輪、雷達、無人機與防空設施，顯示海上航運與區域軍事風險同步升高。

川普 伊朗 荷莫茲海峽

上一則

重返暗殺未遂現場 川普譴責美國共產主義抬頭

延伸閱讀

伊朗襲擊長榮貨輪惹怒川普 美軍空襲報復、革命衛隊嗆反擊

伊朗襲擊長榮貨輪惹怒川普 美軍空襲報復、革命衛隊嗆反擊
美軍再度空襲伊朗 回應商船遭無人機攻擊

美軍再度空襲伊朗 回應商船遭無人機攻擊
荷莫茲貨輪遇襲… 川普空襲報復 伊朗還擊

荷莫茲貨輪遇襲… 川普空襲報復 伊朗還擊
簽諒解備忘錄後 美軍首襲伊朗…回應荷莫茲商船遇襲

簽諒解備忘錄後 美軍首襲伊朗…回應荷莫茲商船遇襲

熱門新聞

加快平價住宅興建與供應的「21世紀住房之路法案」，川普取消簽署儀式。（美聯社）

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

2026-06-24 11:25
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

2026-06-26 09:13
川普總統在22日父親節當天貼出一張照片，聲稱圖中神秘女郎是「好女兒」，引起網路大猜謎。(取自川普TruthSocial帳號)

她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智

2026-06-22 02:28
劉姓華人持綠卡入境美國，被移民官員認定為假釋犯要求遣返，最高法院23日裁定移民官員具有裁量權。圖片非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

2026-06-24 05:15
川普總統(左)與義大利總理梅洛尼在G7峰會場邊。(路透)

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

2026-06-20 11:36
前喬州聯邦眾議員格林在社群媒體上自承沒有醫療保險，並且曾前往墨西哥接受美國尚未核准的新生兒臍帶血幹細胞移植治療。(美聯社)

前眾議員格林自爆沒醫保 赴墨接受幹細胞治療、批醫療成本失控

2026-06-21 20:12

超人氣

更多 >
世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手
孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」
5癌症警訊 常誤以為是老化或壓力

5癌症警訊 常誤以為是老化或壓力
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
世界盃／塞內加爾5：0勝伊拉克分組之爭再卡位 南韓晉級排序落入第7位

世界盃／塞內加爾5：0勝伊拉克分組之爭再卡位 南韓晉級排序落入第7位