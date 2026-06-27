美伊戰火瀕重燃 美軍2度開轟伊朗 川普火大嗆「學不會教訓」

美國總統川普26日在白宮橢圓辦公室。(歐新社)

美國中央司令部27日證實，24小時內針對伊朗 境內目標發動第二波打擊，且鎖定目標擴大，報復伊朗當日稍早攻擊懸掛巴拿馬國旗的油輪「基庫號」，這是美伊連續第三天在荷莫茲海峽 駁火。美國總統川普 稍早發文指控伊朗違反停火，稱德黑蘭恐怕永遠學不會教訓，威脅訴諸軍事手段，「若真如此，伊朗將不復存在」。

中央司令部表示，美方26日就伊朗攻擊貨輪「長麗輪」（Ever Lovely）而發動空襲後，伊朗原有機會履行停火協議，卻選擇不遵守，在美東27日凌晨4時30分發射一架單程攻擊無人機，擊中「基庫號」（M/T Kiku）。

基庫號當時載運逾200萬桶原油，正在荷莫茲海峽附近航行。伊朗未證實對這起攻擊負責。

川普稍早在真實社群發文表示：「美國軍機稍早空襲伊朗飛彈與無人機存放地點，以及沿岸雷達站，因為伊朗又違反停火協議！」

川普說：「他們很可能永遠學不會！或許總有一天，我們無法再保持克制，被迫以軍事手段完成我們已非常成功展開的任務。若真如此，伊朗伊斯蘭共和國將不復存在！」

紐約時報報導，美軍新一波打擊相較26日攻勢更擴大，鎖定伊朗軍事監視基礎設施、通訊系統、防空陣地、無人機儲存設施，以及布雷能力。

伊朗國營的伊朗通訊社（IRNA）報導最新一波美方攻擊，稱這是華府再次違反停火。

伊方報導未立即提供攻擊時間、地點或規模的細節。不過，另有報導指，伊朗南部沿岸傳出爆炸聲，荷莫茲海峽附近島嶼也遭投射物擊中；這兩處過去都曾是美軍攻擊目標。