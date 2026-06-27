美軍公開最新空襲畫面 范斯警告伊朗：有意見打電話 否則以暴制暴
伊朗25日發射無人機，襲擊正在荷莫茲海峽航行的長榮海運「長麗輪」（M/V Ever Lovely），美軍26日再度對伊朗發動攻擊，中央司令部（CENTCOM）隨後公布空襲畫面。美國副總統范斯則發文警告，若德黑蘭有不同意見，可以直接打電話溝通，否則「暴力將以暴力回應」。
CENTCOM部稍早表示，美軍飛機打擊伊朗的飛彈與無人機儲存地點，以及沿海雷達設施。獨立調查新聞網站Drop Site報導，CENTCOM發布影片，聲稱畫面顯示美軍鎖定伊朗西里克（Sirik）多個目標。伊朗則表示，西里克碼頭周邊地區遭到擊中。
「X」上的開放來源情報帳號 OSINTdefender 指出，CENTCOM公布畫面顯示，空襲地點位於伊朗南部城市西里克附近、由革命衛隊海軍運作的沙希德．拉赫巴爾海軍基地（Shahid Raahbar Naval Base），目標似乎是一座通信塔。
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范斯則在「X」引用CENTCOM聲明，並寫道：「伊朗簽署了停火協議，我們已經遵守了。如果他們對備忘錄有不同意見，可以打電話討論；但暴力將以暴力回應。」
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內文指出，伊朗於25日發射無人機，攻擊正在荷莫茲海峽航行的長榮海運「長麗輪」；這起事件被視為後續美軍再度對伊朗動武的重要背景。 CENTCOM表示，美軍飛機鎖定伊朗的飛彈與無人機儲存地點，以及沿海雷達設施；相關影片還被解讀為，目標位於西里克附近的海軍基地。 范斯在X上引用CENTCOM聲明，稱伊朗若對停火備忘錄有意見，可以直接打電話討論；但若選擇衝突，美方立場是以暴制暴、以武力回應。
精華 FAQ
內文指出，伊朗於25日發射無人機，攻擊正在荷莫茲海峽航行的長榮海運「長麗輪」；這起事件被視為後續美軍再度對伊朗動武的重要背景。
CENTCOM表示，美軍飛機鎖定伊朗的飛彈與無人機儲存地點，以及沿海雷達設施；相關影片還被解讀為，目標位於西里克附近的海軍基地。
范斯在X上引用CENTCOM聲明，稱伊朗若對停火備忘錄有意見，可以直接打電話討論；但若選擇衝突，美方立場是以暴制暴、以武力回應。
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