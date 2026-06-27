荷莫茲貨輪遇襲… 川普空襲報復 伊朗還擊

荷莫茲海峽戰雲再起，伊朗25日攻擊通過的商業貨輪，川普總統26日立即下令美軍報復攻擊。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美軍空襲伊朗境內飛彈與無人機設施，報復荷莫茲海峽貨輪遇襲事件。

美軍空襲伊朗境內飛彈與無人機設施，報復荷莫茲海峽貨輪遇襲事件。 重點二： 伊朗革命衛隊隨即宣稱反擊，並證實攻擊美國駐波斯灣據點。

伊朗革命衛隊隨即宣稱反擊，並證實攻擊美國駐波斯灣據點。 重點三：長榮海運長麗輪遭無人機襲擊受損，航運安全與停火協議再受考驗。

美軍26日對伊朗 發動空襲，報復25日發生在荷莫茲海峽 的無人機襲擊貨輪事件。美國中央司令部表示，美軍攻擊了伊朗境內的飛彈和無人機發射設施及沿海雷達站。美伊兩國一周前達成的臨時停火協議，面臨極大考驗。

美伊停火協議 面臨極大考驗

在美軍攻擊後，伊朗也透過國營電視台表示，伊朗革命衛隊(IRGC)隨即對於美國的「侵略行動」還擊，證實攻擊美國駐波斯灣的據點。

長榮海運旗下的「長麗輪」25日在荷莫茲海峽遭到伊朗無人機攻擊，人貨無傷。川普總統認為伊朗違反停火協議，26日再對伊朗展開攻擊。圖非新聞當事船隻。（路透）

美軍發動反擊前不久，川普 總統在白宮被問到美國是否回應伊朗前一天的襲擊貨輪事件時表示，「你們很快就會知道」；他還說：「我不喜歡他們昨天開火，實際上是四次。」

伊朗議會國家安全委員會主席阿吉齊(Ebrahim Azizi)透過社群媒體回應川普道：「荷莫茲海峽由伊朗管轄，所以：尊重規則」，「別將控管誤認為升高衝突」，「這不是違反停火協議；這是停火管理。」

長榮海運：人船貨均安 已駛離荷莫茲

中央司令部(U.S. Central Command)指責伊朗違反停火協議，稱伊朗25日使用單向攻擊無人機襲擊懸掛新加坡國旗的長榮海運「長麗輪」(Ever Lovely)。英國海事貿易行動中心(United Kingdom Maritime Trade Operations)表示，該船右舷和駕駛室受損，船上無人受傷。長榮海運表示，人船貨均安，該艘船已平安駛離荷莫茲海峽。

中央司令部表示，駐紮當地美軍持續為通行荷莫茲海峽的商船提供「安全通行的協調與支援」；軍方「將持續保持駐在與警戒，以確保與伊朗的各項協議內容均被遵守執行並全面生效。」

美聯社及國會山莊報(The Hill)報導，美方官員透露，美軍空襲行動持續約一小時，在美東時間下午5點半左右結束。

聯合國國際海事組織(International Maritime Organization)甫於本周啟動新行動，運用替代航線—沿著阿曼(Oman)海岸線航行而非穿越荷莫茲海峽中心區域，協助滯留海峽船隻撤離。伊朗25日對此發出威脅，要求各船隻停止使用替代航線；數小時後，就傳出貨輪遇襲。

國際海事組織26日表示，在確保其他船隻不會遇襲以前，撤離行動不會恢復。該組織秘書長多明格斯(Arsenio Dominguez)表示，近日約有115艘船隻成功駛離荷莫茲海峽，仍有約500艘船隻滯留該地區。

開通替代航線有助緩解全球經濟壓力，並消除握在伊朗手中的和平談判主要籌碼。

伊朗副外交部長加里巴巴迪(Kazem Gharibabadi)26日在X平台表示，「如果荷莫茲海峽的通行安排含糊不清，存在平行航線，或決策者不考慮伊朗作為沿海國利益，就無法保證安全通行。」

總部位於英國的海事分析公司溫沃德（Windward）表示。荷莫茲海峽目前仍保持開放，但「正常化步伐已經放緩」；「荷莫茲海峽的商業信心在一周內不斷增強，如今遭遇首次重大考驗。」