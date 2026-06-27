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荷莫茲貨輪遇襲… 川普空襲報復 伊朗還擊

記者胡玉立／綜合報導
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荷莫茲海峽戰雲再起，伊朗25日攻擊通過的商業貨輪，川普總統26日立即下令美軍報復...
荷莫茲海峽戰雲再起，伊朗25日攻擊通過的商業貨輪，川普總統26日立即下令美軍報復攻擊。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美軍空襲伊朗境內飛彈與無人機設施，報復荷莫茲海峽貨輪遇襲事件。
  • 重點二：伊朗革命衛隊隨即宣稱反擊，並證實攻擊美國駐波斯灣據點。
  • 重點三：長榮海運長麗輪遭無人機襲擊受損，航運安全與停火協議再受考驗。

美軍26日對伊朗發動空襲，報復25日發生在荷莫茲海峽的無人機襲擊貨輪事件。美國中央司令部表示，美軍攻擊了伊朗境內的飛彈和無人機發射設施及沿海雷達站。美伊兩國一周前達成的臨時停火協議，面臨極大考驗。

美伊停火協議 面臨極大考驗

在美軍攻擊後，伊朗也透過國營電視台表示，伊朗革命衛隊(IRGC)隨即對於美國的「侵略行動」還擊，證實攻擊美國駐波斯灣的據點。

長榮海運旗下的「長麗輪」25日在荷莫茲海峽遭到伊朗無人機攻擊，人貨無傷。川普總統...
長榮海運旗下的「長麗輪」25日在荷莫茲海峽遭到伊朗無人機攻擊，人貨無傷。川普總統認為伊朗違反停火協議，26日再對伊朗展開攻擊。圖非新聞當事船隻。（路透）

美軍發動反擊前不久，川普總統在白宮被問到美國是否回應伊朗前一天的襲擊貨輪事件時表示，「你們很快就會知道」；他還說：「我不喜歡他們昨天開火，實際上是四次。」

伊朗議會國家安全委員會主席阿吉齊(Ebrahim Azizi)透過社群媒體回應川普道：「荷莫茲海峽由伊朗管轄，所以：尊重規則」，「別將控管誤認為升高衝突」，「這不是違反停火協議；這是停火管理。」

長榮海運：人船貨均安 已駛離荷莫茲

中央司令部(U.S. Central Command)指責伊朗違反停火協議，稱伊朗25日使用單向攻擊無人機襲擊懸掛新加坡國旗的長榮海運「長麗輪」(Ever Lovely)。英國海事貿易行動中心(United Kingdom Maritime Trade Operations)表示，該船右舷和駕駛室受損，船上無人受傷。長榮海運表示，人船貨均安，該艘船已平安駛離荷莫茲海峽。

中央司令部表示，駐紮當地美軍持續為通行荷莫茲海峽的商船提供「安全通行的協調與支援」；軍方「將持續保持駐在與警戒，以確保與伊朗的各項協議內容均被遵守執行並全面生效。」

美聯社及國會山莊報(The Hill)報導，美方官員透露，美軍空襲行動持續約一小時，在美東時間下午5點半左右結束。

聯合國國際海事組織(International Maritime Organization)甫於本周啟動新行動，運用替代航線—沿著阿曼(Oman)海岸線航行而非穿越荷莫茲海峽中心區域，協助滯留海峽船隻撤離。伊朗25日對此發出威脅，要求各船隻停止使用替代航線；數小時後，就傳出貨輪遇襲。

國際海事組織26日表示，在確保其他船隻不會遇襲以前，撤離行動不會恢復。該組織秘書長多明格斯(Arsenio Dominguez)表示，近日約有115艘船隻成功駛離荷莫茲海峽，仍有約500艘船隻滯留該地區。

開通替代航線有助緩解全球經濟壓力，並消除握在伊朗手中的和平談判主要籌碼。

伊朗副外交部長加里巴巴迪(Kazem Gharibabadi)26日在X平台表示，「如果荷莫茲海峽的通行安排含糊不清，存在平行航線，或決策者不考慮伊朗作為沿海國利益，就無法保證安全通行。」

總部位於英國的海事分析公司溫沃德（Windward）表示。荷莫茲海峽目前仍保持開放，但「正常化步伐已經放緩」；「荷莫茲海峽的商業信心在一周內不斷增強，如今遭遇首次重大考驗。」

精華 FAQ

  • 美軍表示，此舉是為報復荷莫茲海峽貨輪遭無人機攻擊，並打擊伊朗境內飛彈與無人機發射設施、沿海雷達站，以回應對商船安全的威脅。

  • 伊朗國營電視台稱，革命衛隊已對美國的侵略行動還擊，並證實攻擊美國駐波斯灣據點。伊方同時強調，荷莫茲海峽通行須尊重其管轄規則。

  • 懸掛新加坡旗的長榮海運長麗輪在荷莫茲海峽遭單向無人機襲擊，右舷與駕駛室受損但無人受傷。事件使撤離航線受阻，商船通行信心也受挫。

伊朗 川普 荷莫茲海峽

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