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參院擋川普對伊朗開火 通過戰爭權力案…僅具象徵意義

編譯莊瑞萌／綜合報導
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聯邦參議員柯林斯(中)在國會大廈說明參院通過「戰爭權力決議案」，表明國會不支持美...
聯邦參議員柯林斯(中)在國會大廈說明參院通過「戰爭權力決議案」，表明國會不支持美國繼續對伊朗採取軍事行動。(歐新社)

聯邦參院首度以50票對48票通過「戰爭權力決議案」(War Powers Resolution)，要求限制川普總統在未獲國會的批准下，對伊採取軍事行動。儘管決議主要為象徵性，仍反映兩黨議員對戰爭與川普政府和伊朗協議的深切疑慮。

美聯社報導，參院23日首次通過這項戰爭權力決議案，試圖限制美國對伊朗的軍事行動，這也是參院第十度嘗試阻止戰爭，此次以50比48過關，較以往出現戲劇性轉折。即使決議屬象徵意義，不具備完整法律效力，但仍顯示出國會兩院愈來愈多的共和黨人，對戰爭及川普的伊朗協議深感憂慮，本月稍早眾院已通過該決議。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，美國人民已為「川普在伊朗的歷史性錯誤」付出代價。他說，「這將載入史冊，成為美國有史以來最糟糕的外交政策行動之一。」

過去曾有多達四名共和黨參議員投票支持戰爭權力決議案，他們23日也同樣支持，包括阿拉斯加州的穆考斯基(Lisa Murkowski)、緬因州的柯林斯(Susan Collins)、肯塔基州的保羅(Rand Paul)與路易斯安納州的卡西迪(Bill Cassidy)，賓州民主黨參議員費特曼(John Fetterman)則投下反對票。

此次投票，兩名共和黨參議員缺席，包括住院治療的麥康諾(Mitch McConnell)，使得共和黨無法以完整多數來阻止這項議案，賓州共和黨參議員麥考密克(Dave McCormick)也缺席。

此次投票正值五角大廈向國會尋求約800億元經費，主要用於補充伊朗戰爭中耗損的彈藥與庫存。五角大廈在戰爭第一周初期估計成本為113億元，但參議員表示，專家將「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)的總開支估得更高，約近1000億元。眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)23日反諷表示，「我們不應再為『史詩大敗行動』(Operation Epic Failure)浪費納稅人一毛錢。」

精華 FAQ

  • 決議要求川普總統若要對伊朗採取軍事行動，必須先取得國會批准，不能在未經授權下單方面開火。它旨在約束行政權，避免美國捲入更大規模衝突。

  • 因為戰爭權力決議不具完整法律效力，難以真正阻止白宮行動，但可表達國會立場並施加政治壓力。它也反映兩黨議員對戰爭成本與伊朗政策的憂慮。

  • 四名共和黨參議員與多數民主黨人一起支持決議，而麥康諾與麥考密克缺席，讓共和黨無法靠完整人數阻擋。這使決議以五十比四十八驚險過關。

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