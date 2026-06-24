參院擋川普對伊朗開火 通過戰爭權力案…僅具象徵意義

聯邦參議員柯林斯(中)在國會大廈說明參院通過「戰爭權力決議案」，表明國會不支持美國繼續對伊朗採取軍事行動。(歐新社)

聯邦參院 首度以50票對48票通過「戰爭權力決議案」(War Powers Resolution)，要求限制川普 總統在未獲國會的批准下，對伊採取軍事行動。儘管決議主要為象徵性，仍反映兩黨議員對戰爭與川普政府和伊朗 協議的深切疑慮。

美聯社報導，參院23日首次通過這項戰爭權力決議案，試圖限制美國對伊朗的軍事行動，這也是參院第十度嘗試阻止戰爭，此次以50比48過關，較以往出現戲劇性轉折。即使決議屬象徵意義，不具備完整法律效力，但仍顯示出國會兩院愈來愈多的共和黨人，對戰爭及川普的伊朗協議深感憂慮，本月稍早眾院已通過該決議。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，美國人民已為「川普在伊朗的歷史性錯誤」付出代價。他說，「這將載入史冊，成為美國有史以來最糟糕的外交政策行動之一。」

過去曾有多達四名共和黨參議員投票支持戰爭權力決議案，他們23日也同樣支持，包括阿拉斯加州的穆考斯基(Lisa Murkowski)、緬因州的柯林斯(Susan Collins)、肯塔基州的保羅(Rand Paul)與路易斯安納州的卡西迪(Bill Cassidy)，賓州民主黨參議員費特曼(John Fetterman)則投下反對票。

此次投票，兩名共和黨參議員缺席，包括住院治療的麥康諾(Mitch McConnell)，使得共和黨無法以完整多數來阻止這項議案，賓州共和黨參議員麥考密克(Dave McCormick)也缺席。

此次投票正值五角大廈向國會尋求約800億元經費，主要用於補充伊朗戰爭中耗損的彈藥與庫存。五角大廈在戰爭第一周初期估計成本為113億元，但參議員表示，專家將「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)的總開支估得更高，約近1000億元。眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)23日反諷表示，「我們不應再為『史詩大敗行動』(Operation Epic Failure)浪費納稅人一毛錢。」