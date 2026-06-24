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伊朗無人機擺出「水母陣」 美F-15飛行員目擊震撼畫面引爆情報圈

編譯林奇賢／綜合報導
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無人機在俄烏戰爭中扮演要角，圖為「沙赫德-136」型無人機是俄羅斯武器庫中的關鍵...
無人機在俄烏戰爭中扮演要角，圖為「沙赫德-136」型無人機是俄羅斯武器庫中的關鍵武器。 美飛行員描述他看到多架伊朗無人機同步移動，類似「水母」陣型，引發情報圈激烈爭論。(路透)

CNN引述四名知情人士報導，今年4月美國戰鬥機飛行員在伊朗上空遭擊落，他被特種部隊救出後，描述他在彈射逃生前看到的一幕驚人景象：多架伊朗無人機盤旋在空中，整齊劃一地同步移動，形成類似「水母」的陣型。他的描述引發情報圈的激烈爭論。

如果這名飛行員確實看到了他所描述的景象，那意味著伊朗的無人機能力取得重大進展，實在令人擔憂。

一名知情人士透露：「多架無人機互連並同步移動，較小的無人機位於較大的無人機下方，就像腿一樣。」「簡直像外星科技那類的鬼東西。」

據兩名消息人士指出，雖然該名飛行員駕駛的F-15遭擊落的確切原因仍在調查中，但初步報告顯示，這個無人機陣型可能在某種程度上協助伊朗擊墜美國戰機。

對於該名F-15飛行員所描述的內容該如何解讀，以及他是否能清晰地回憶事發經過，情報圈之間存在分歧。首先，他在墜機時腦震盪。此外，據兩名消息人士透露，這是他在伊朗戰爭期間第二次被擊落，在衝突初期的一起科威特軍隊「友軍誤擊」事件中，他也是被擊落的飛行員之一。

雖然美國情報機構先前評估伊朗不具備這樣「一對多網狀網路」(one-to-many meshed networking)的無人機能力，但有一連串報告顯示，伊朗在發展無人機技術方面，一直獲得中國和俄羅斯的協助。

據了解，中、俄等國也具備這項能力。伊朗本已先進的無人機作戰計畫若有任何進一步發展，都將成為美軍及其在該地區盟友的隱憂。

一名美國官員指出，理論上來說，網狀網路也可以用於在缺乏現有基礎設施的偏遠地區，提供網路連線。

Cachai公司創辦人、無人機作戰與國防現代化專家貝茨(Emma Bates)說：「如果這能協同，形成一個可識別的陣型並維持，倘若搭載炸藥，抑或是它可儲備資源，攻擊第一波未能摧毀的目標，那會是具備極高殺傷力的手段。」

精華 FAQ

  • 核心事件是CNN引述知情人士指出，一名美軍F-15飛行員在伊朗上空被擊落後，描述曾看到多架伊朗無人機同步盤旋，形成類似水母的陣型。

  • 因為他在墜機時曾腦震盪，記憶可能受影響，加上情報界對無人機是否真能形成這種協同陣型看法分歧，因此其證詞可信度受到質疑。

  • 若伊朗真能透過網狀協同讓無人機同步運作，代表其無人機技術大幅進步，未來可能提升突防、攻擊與持續作戰能力，對美軍及盟友構成威脅。

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