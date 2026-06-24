丕優36國民調：76%對川普處理世界事務缺乏信心

川普總統上任後不斷批評友邦領袖，據丕優最新民調，美國在國際間的支持率正在下降。圖為2018年川普與各國領袖合影。（美聯社）

丕優研究中心(Pew Research Center)23日公布最新全球民調 發現，全球對川普 總統普遍持負面評價；認為美國是可靠夥伴的人，與2022年相比，佔比驟減。來自36國共計4萬2000多名受訪者中，約三分之二(76%)對川普領導世界事務的能力缺乏信心。

認美是可靠夥伴國驟減

新聞網站Axios報導，這項民調結果揭示：川普第二任期的外交政策已重塑美國形象，世人對美國是否仍值得信賴的質疑加劇，美國國際地位正在下降；盟友和夥伴日益認為：華府 不可靠、自私自利、與全球合作的承諾減少。

來自36國的4萬多名受訪者，約有57%對美國持負面看法，持正面看法者只佔37%；約50%認為美國是不可靠的夥伴，認為美國可靠者只佔47%；只有32%受訪者認為美國會考慮他國利益，持相反觀點者高達66%。

丕優研究中心上次在2022年拜登總統執政期間提出相關問題；但在今年民調，美國傳統盟友對於美國可靠程度的看法急劇下滑。

加拿大、瑞典跌最多

根據在10個特定國家對1萬1184名成年人的調查顯示，2022年約有83%的加拿大人認為美國是可靠合作夥伴，如今這樣認為的加拿大人只有35%；瑞典對於美國可靠性的看法，更暴跌52個百分點；荷蘭和德國同樣慘跌40多個百分點；法國、西班牙、義大利和英國認為美國可靠的評分，也驟降30多個百分點；2022年76%的日本人認為美國可靠，2026年降至59%，降幅約18個百分點。

只有匈牙利認為美國在川普執政下更加可靠；比率從2022年的59%上升到2026年的65%。匈牙利前總理奧班(Viktor Orban)曾是川普盟友，他今年4月敗選，5月卸任，結束長達16年執政期。

在受訪的36個國家中，沒有一個國家的大多數民眾認可川普處理國際事務的方式，不論是伊朗、加薩和烏克蘭戰爭；在移民問題、關稅、或人道援助方面，也是如此。

民調期間正值對伊戰爭

國會山莊報(The Hill)報導，這項民調於2月8日至5月13日期間進行，正值美國和以色列對伊朗發動戰爭之際；這場戰爭不僅招致全球譴責，也嚴重擾亂世界經濟。研究人員也針對川普過去一年半最具爭議的全球政策對受訪者進行調查。

丕優研究中心全球態度研究主任威克(Richard Wike)表示，「去年川普上任後，我們確實看到了一些重大轉變；今年的數據則顯示，大多數國家對美國看法的轉變進一步加劇。」（相關新聞見A5）