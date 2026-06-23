川普堅稱伊朗同意核子檢查：沒答應就取消談判

美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普 23日堅稱伊朗 已經同意核子檢查，並表示，如果伊朗沒有同意，他就會取消與伊朗的會談，不過德黑蘭方面否認在談判之中做出讓步。

美伊日前簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄，內容聚焦伊朗承諾不會採購或發展核子武器，且答應用雙方同意的機制來處理伊朗的濃縮鈾。

美伊談判代表團在簽署備忘錄之後，於瑞士展開第一輪的談判；率領美方談判的副總統范斯 22日指出，伊朗同意讓聯合國監督組織「國際原子能總署」（IAEA）來查看伊朗的核子項目設施。

川普23日也呼應范斯的說法，在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，伊朗完全同意未來接受最高程度的核子檢查，並稱伊朗同意「無時限」（infinity）；川普說，這將確保伊朗的「核子誠實度」（Nuclear Honesty）。

川普並表示，如果伊朗沒有同意這點，美伊之間就不會有進一步的談判。

不過，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，伊朗沒有安排原子能總署檢查去年遭到美軍轟炸的核子設施。

據報導指出，國際原子能總署在2025年的12日戰爭結束之後就開始進出伊朗，但目前尚未得到允許進入伊朗儲存濃縮鈾的地點。

對於伊朗未同意核子檢查的消息，川普23日至賓州發表公開談話，他先是向媒體稱是假消息，指如果伊朗沒有同意，他會取消與伊朗的談判；至於檢查何時能開始，川普回答說，這不急，稱考察團隊會在適當的時機進行檢查。

川普23日也表示，美伊談判進展的非常順利，並稱任何人對美伊協議有所質疑，應該要上一課，「就算是我的朋友也一樣」；川普也說，美國讓伊朗失去所有核子能力，而伊朗也同意這麼做。

此外，美伊的分歧不只於此，據路透報導，美方稱伊朗被解凍的資產將用來購買美國的食物和醫療用品，但伊朗常駐聯合國日內瓦辦事處代表阿里·巴赫雷尼（Ali Bahreini）則表示，伊朗將決定如何運用被解凍的資產。