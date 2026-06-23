川普堅稱伊朗同意核子檢查：沒答應就取消談判
美國總統川普23日堅稱伊朗已經同意核子檢查，並表示，如果伊朗沒有同意，他就會取消與伊朗的會談，不過德黑蘭方面否認在談判之中做出讓步。
美伊日前簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄，內容聚焦伊朗承諾不會採購或發展核子武器，且答應用雙方同意的機制來處理伊朗的濃縮鈾。
美伊談判代表團在簽署備忘錄之後，於瑞士展開第一輪的談判；率領美方談判的副總統范斯22日指出，伊朗同意讓聯合國監督組織「國際原子能總署」（IAEA）來查看伊朗的核子項目設施。
川普23日也呼應范斯的說法，在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，伊朗完全同意未來接受最高程度的核子檢查，並稱伊朗同意「無時限」（infinity）；川普說，這將確保伊朗的「核子誠實度」（Nuclear Honesty）。
川普並表示，如果伊朗沒有同意這點，美伊之間就不會有進一步的談判。
不過，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，伊朗沒有安排原子能總署檢查去年遭到美軍轟炸的核子設施。
據報導指出，國際原子能總署在2025年的12日戰爭結束之後就開始進出伊朗，但目前尚未得到允許進入伊朗儲存濃縮鈾的地點。
對於伊朗未同意核子檢查的消息，川普23日至賓州發表公開談話，他先是向媒體稱是假消息，指如果伊朗沒有同意，他會取消與伊朗的談判；至於檢查何時能開始，川普回答說，這不急，稱考察團隊會在適當的時機進行檢查。
川普23日也表示，美伊談判進展的非常順利，並稱任何人對美伊協議有所質疑，應該要上一課，「就算是我的朋友也一樣」；川普也說，美國讓伊朗失去所有核子能力，而伊朗也同意這麼做。
此外，美伊的分歧不只於此，據路透報導，美方稱伊朗被解凍的資產將用來購買美國的食物和醫療用品，但伊朗常駐聯合國日內瓦辦事處代表阿里·巴赫雷尼（Ali Bahreini）則表示，伊朗將決定如何運用被解凍的資產。
川普表示伊朗已同意接受最高程度、甚至無時限的核子檢查，並稱這可確保伊朗核子誠實度；若伊朗未同意，他就會取消後續談判。 伊朗外交部發言人否認已允許國際原子能總署檢查去年遭轟炸的核設施，也未同意進入儲存濃縮鈾的地點，顯示雙方說法明顯不一致。 雙方對被解凍資產的用途也有歧見：美方稱應購買食物與醫療用品，伊朗則主張由自己決定如何運用這筆資產，談判仍未完全一致。
精華 FAQ
川普表示伊朗已同意接受最高程度、甚至無時限的核子檢查，並稱這可確保伊朗核子誠實度；若伊朗未同意，他就會取消後續談判。
伊朗外交部發言人否認已允許國際原子能總署檢查去年遭轟炸的核設施，也未同意進入儲存濃縮鈾的地點，顯示雙方說法明顯不一致。
雙方對被解凍資產的用途也有歧見：美方稱應購買食物與醫療用品，伊朗則主張由自己決定如何運用這筆資產，談判仍未完全一致。
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