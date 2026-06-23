穩住人心 魯比歐將首訪波灣3國

CNN報導，財政部長貝森特22日表示，川普政府暫時解除伊朗 石油銷售制裁60天。這項決定，是履行美伊延長停火協議承諾。同時，國務卿魯比歐 的發言人表示，美伊會談結束後，魯比歐將於23日啟程訪問三個波斯灣國家。

在巴基斯坦 斡旋下，美國與伊朗在瑞士舉行的首輪會談順利結束。伊朗國營媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)23日將前往巴基斯坦訪問，感謝巴基斯坦總理夏立夫(Shehbaz Sharif)「協助調解伊美關係」。

另外，新華社報導，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅22日在新德里會見伊朗最高國家安全委員會副秘書內扎米普爾。報導說，內扎米普爾向中方通報中東局勢和伊美談判最新情況，衷心感謝中方堅持勸和止戰，期待中方繼續發揮重要作用，助推伊美第一階段諒解備忘錄得到切實執行。

報導指，王毅表示，中方歡迎伊美雙方在巴基斯坦、卡達協助下啟動諒解備忘錄後續磋商，並就下步談判機制形成共識，明確維護和落實好14點諒解備忘錄，有助於鞏固得來不易的停火局面，有助於開啟伊美關係新的前景，有助於讓和平重返中東地區。

稍早，美國財長貝森特稱這次美伊談判「富有成效」。貝森特在社群媒體X寫到：「伊朗已承諾保障荷莫茲海峽自由通行及開放，並允許國際原子能總署(IAEA)派遣檢查員重返伊朗。作為框架協議的一部分，美國財政部已核發一份為期60天的臨時通用許可證，授權伊朗生產、運送和銷售原油。」

CNN指出，這項豁免允許伊朗在8月21日凌晨0時1分前，向全球幾乎所有國家銷售並交付石油，包括美國。

對伊朗經濟而言，這可能是個重大利多。美國制裁導致伊朗多年來石油出口能力受嚴格限制，川普政府談判代表同意做出這項改變，以說服伊朗全面重新開放荷莫茲海峽，緩解全球能源供應吃緊困境。

國務卿魯比歐此行將訪問阿拉伯聯合大公國、科威特及巴林，預計行程將持續至25日。這是自今年2月美伊戰爭爆發以來，魯比歐首次前往該地區。國務院的聲明指出，魯比歐將就「與伊朗簽署的諒解備忘錄、確保船隻能夠全面且自由安全通過荷莫茲海峽的相關努力，以及維護區域和平與穩定的重要性等議題」進行討論。

聲明提到，盧比歐25日訪問巴林期間，也將與波斯灣合作理事會(GCC)會晤，討論該地區的共同優先事項。