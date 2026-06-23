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撐住協議 伊朗數百億凍結資金尋求解套

記者顏伶如／綜合報導
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美國與伊朗達成的臨時協議是否撐得住，關鍵在於德黑蘭遭凍結的數百億資金如何使用由誰...
美國與伊朗達成的臨時協議是否撐得住，關鍵在於德黑蘭遭凍結的數百億資金如何使用由誰決定。（路透）

福斯新聞網21日分析，區域政治專家警告說，美國與伊朗達成的臨時協議是否撐得住，關鍵在於德黑蘭遭凍結的數百億資金如何使用、由誰決定。

川普總統與伊朗17日簽署旨在結束衝突的諒解備忘錄之後，雙方談判代表剛於21日瑞士布爾根施托克(Burgenstock)結束首輪談判。

「伊朗國際」(Iran International)報導，伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)21日稍早已對德黑蘭的期望明確表態說道：「我們在卡達的60億資金將獲得歸還。原本想要剝奪伊朗權利的川普總統，最近在演說中承認伊朗擁有這些權利。」

根據美伊簽署的備忘錄第11條，美國承諾全面解禁伊朗受到限制且凍結的資金。然而，協議卻把任何資金釋放與合規的逐步流程綁在一起，並不是讓伊朗立即取得沒有限制的資金。

華府智庫「中東研究所」(Middle East Institute)資深研究員瓦坦卡(Alex Vatanka)對福斯數位新聞表示，對於解除伊朗資金其實存在兩種針鋒相對的看法。

瓦坦卡分析，伊朗在海外遭凍結的資金總合有多少，迄今依然存有相當大的不確定性；伊朗官員經常提到1000億美元，西方國家估計數字則更高，但目前談判似乎集中在確保伊朗拿到240億至250億美元做為首批款項。

瓦坦卡說，讓凍結資產得以釋出並不是單純的經濟問題，而是德黑蘭與華府之間政治信任的核心考驗之一，「未來幾周可能成為履行協議時第一波出現的主要爭議」。

瓦坦卡說：「真正爭議不在伊朗收到多少錢，而是最終由誰控制這筆錢的用途。」

根據媒體報導，美國與卡達正在研議成立某種機制，將最初的60億資金用在人道主義採購上，包括購買糧食與藥品。

路透報導，伊朗已對民兵組織真主黨(Hezbollah)表示，若德黑蘭現金流獲得改善，給予財務支援將可望提高。

瓦坦卡說，美國堅持伊朗不能把凍結資產拿來資助恐怖主義，若德黑蘭違反條款取得資金權限恐遭取消；美國官員表明，希望資金透過受到掌控的機制釋放，用於人道主義與其他經批准的民用採購，並非伊朗能無限制取得資金。

精華 FAQ

  • 爭議核心不是單純金額，而是伊朗遭凍結資金何時釋放、如何使用，以及最終由誰掌控用途，這被視為協議能否持續的關鍵。

  • 文中指出，伊朗官員常提海外凍結資金約一千億美元，但目前談判似乎先聚焦在24億至25億美元，作為首批可動用款項。

  • 美方希望資金透過受監控機制逐步釋放，主要用於糧食、藥品等人道採購與其他核准民用支出，並明確禁止流向恐怖主義。

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