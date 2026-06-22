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紐約初選投票最後一天 氣氛冷清

川普百日戰爭白忙一場？紐時盤點中東4方得失：伊朗成最大贏家

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普17日在G7峰會。（美聯社）
美國總統川普17日在G7峰會。（美聯社）

紐約時報報導，美以年初聯手對伊朗開戰，宣稱要改造中東、終結伊朗核威脅；然而，歷經約100天戰爭後，美伊雖達成措辭模糊的停戰諒解備忘錄，分析人士質疑，這場戰爭繞了一大圈，幾乎未真正改變區域局勢。

麻省理工學院專攻波斯灣安全議題的教授塔爾梅奇（Caitlin Talmadge）認為，美國接受這份備忘錄，並不是因為戰爭證明美方取得新的軍事優勢，而是因為華府開戰後發現伊朗戰局超出掌控，又不願讓衝突繼續升級。

這份協議雖確實重啟荷莫茲海峽，但也讓外界質疑，相較於最初的伊朗核協議，這究竟帶來哪些實質成果，或者何種局面。紐時引述專家分析，如今是美國失分、伊朗得利，以色列戰略受挫，海灣國家則正另尋出路。

美國揮霍最強王牌 賠了夫人又折兵

川普確實打破美國對武力入侵伊朗的禁忌，非但沒實現行動目標，還造成反效果，讓德黑蘭摸清美方不願升級戰事的底線，揮霍華府自伊斯蘭革命以來握有的最強王牌。

此外，伊朗重創中東美軍基地，也動搖美國在區域內難以被攻擊的形象，甚至備忘錄模糊要求，美軍部隊須在30天內撤離伊朗周邊地區。曾任美國駐區域國家大使的福特（Robert S. Ford）質疑：「美國兵力部署何時淪落到和伊朗人討價還價的地步？」

伊朗挺過挨打 多了荷莫茲籌碼

伊朗雖在戰爭中付出慘重代價，據報有1700名平民死亡，最高領袖哈米尼與數十名高階軍事指揮官遭擊斃，防空系統漏洞也暴露無遺。軍事與工業基礎設施重建恐耗費數千億美元，通膨飆升與高失業率也可能加劇內部不穩。

然而，美伊達成臨時協議後，伊朗核計畫並未被消除，彈道飛彈問題未納入協議，代理人勢力仍威脅區域安全，伊朗政權也並未垮台。

伊朗甚至在戰後多了荷莫茲海峽這項籌碼，威脅收取戰前並不存在的通行費。伊朗也換到美國解除海上封鎖、釋放凍結資產及終止制裁等重大經濟利益，以及一項3000億美元重建基金。

同時，伊朗政權撐過美以攻擊，反而強化對自身安全韌性的認知。未來德黑蘭是否願用緩和對美及其盟友敵意，換取經濟改善，仍有高度不確定性。

斯德哥爾摩國際和平研究所所長哈加格（Karim Haggag）更指出，中東戰爭往往增加而非減少激進化，現實是，這場衝突過後，這個地區將變得更加不安全。

以色列戰略目標落空 反被美國晾一旁

以色列原本希望透過戰爭重創伊朗，使伊朗至少一個世代內失去攻擊能力，卻在美伊協議中被盟友美國晾在一旁。備忘錄未回應以色列對伊朗的核心訴求，反而限制以色列在黎巴嫩的軍事行動自由；川普也多次貶低內唐亞胡，凸顯美以關係在以色列選前出現罕見裂痕。

從以色列角度來看，這份備忘錄是一場災難。專精伊朗事務的以色列退役情報官西特里諾維茲（Danny Citrinowicz）說：「標誌以色列過去針對伊朗的整套戰略崩塌了。」

海灣地區反思美國保護傘 另覓「黃金橋」自保

海灣6國原本希望在戰爭中置身事外，但伊朗關閉荷莫茲海峽、攻擊石油基礎設施，引發經濟動盪，也迫使各國重新思考對美國安全保障的依賴。

紐時指出，戰後區域更開始討論為伊朗搭建「黃金橋」，即經濟橋梁或利益之橋，也就是解除制裁後相互投資，把彼此經濟利益綁在一起，讓重返戰爭的代價升高。

科威特大學歷史學者賽義夫（Bader Al-Saif）舉例，若未來伊朗企業在科威特設廠，德黑蘭未來攻擊科威特前就必須三思，因為那也會傷害自身利益。

精華 FAQ

  • 因為美伊雖達成模糊停戰安排，但伊朗核能力、代理人網絡與區域影響力都未被根除，戰後權力結構也未重塑，外界因此認為只是繞了一圈。

  • 華府原本握有武力威懾與升級主導權，但戰後被看出不願把衝突推到底，讓伊朗摸清底線，也使美國在區域內不可被攻擊的形象受損。

  • 伊朗雖付出重大傷亡，仍保住政權並換得經濟利益與荷莫茲籌碼；以色列戰略目標落空；海灣國家則開始思考降低對美國保護傘的依賴。

伊朗 川普 以色列

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