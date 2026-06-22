美甫解封伊朗港口 伊3天運出2000萬桶石油
彭博20日報導，美軍解除對伊朗港口的封鎖後，伊朗已在石油出口樞紐哈格島恢復裝載伊油，停擺六周的出貨作業重新啟動。
根據彭博19日彙整航運資料數據，美伊17日簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄(MOU)後，自17至19日，共11艘油輪從伊朗查巴哈港離開，共約2000萬桶石油。這反映出伊朗正加速將石油運往市場，目前可謂該MOU的最大受惠者。
根據最新的船舶追蹤資料數據，有三艘超大型油輪正停泊哈格島以西碼頭，每艘可裝載約200萬桶石油。該島有伊朗最關鍵的石油裝載基礎設施，約占伊朗石油出貨量的九成。
根據歐盟衛星20日拍攝的圖像，其中兩艘油輪已停泊碼頭，第三艘正接近碼頭。相較於19日的衛星圖像，泊位當時仍空。
上述三艘油輪分別是「Stream號」、「Impalas號」及「Lauren II號」，18日都曾穿越荷莫茲海峽(下稱海峽)駛入波斯灣。即美伊簽署該MOU翌日，伊朗就迅速將空油輪調入波灣，準備在哈格島裝載原油。
而另一批已在哈格島外海停泊數周的油輪，也開始朝海峽方向移動，可能準備將石油運出波灣。這些超大型油輪近來似乎已駛離哈格島，目前接近波灣南部的拉凡島。
由於哈格島以東仍有至少20艘不同大小的油輪停泊，因此伊朗可能還有大量原油等待運出。
儘管多艘受困波灣的多國船舶出於安全顧慮仍不敢貿然通過海峽，但伊朗已先從位於阿曼灣、靠近巴基斯坦邊界的查巴哈港恢復出貨。
內文指出，伊朗先從位於阿曼灣、靠近巴基斯坦邊界的查巴哈港恢復出貨，之後哈格島的裝載作業也重新啟動，顯示出口流程正快速回復。 根據彭博彙整的航運資料，自17日至19日共有11艘油輪離開伊朗，合計約運出2000萬桶石油，顯示伊朗在協議後迅速恢復大規模出貨。 哈格島是伊朗最關鍵的石油裝載基地，約占全國石油出貨量九成。最新資料顯示仍有多艘油輪停泊待裝，意味伊朗後續仍可能持續大量外運原油。
精華 FAQ
內文指出，伊朗先從位於阿曼灣、靠近巴基斯坦邊界的查巴哈港恢復出貨，之後哈格島的裝載作業也重新啟動，顯示出口流程正快速回復。
根據彭博彙整的航運資料，自17日至19日共有11艘油輪離開伊朗，合計約運出2000萬桶石油，顯示伊朗在協議後迅速恢復大規模出貨。
哈格島是伊朗最關鍵的石油裝載基地，約占全國石油出貨量九成。最新資料顯示仍有多艘油輪停泊待裝，意味伊朗後續仍可能持續大量外運原油。
上一則
美國深陷伊戰 中國獲得哪些戰略紅利？
下一則