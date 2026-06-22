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美甫解封伊朗港口 伊3天運出2000萬桶石油

編譯盧思綸／綜合報導
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美伊17日簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄，隔天伊朗南部阿巴斯港外海的荷莫茲海峽...
美伊17日簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄，隔天伊朗南部阿巴斯港外海的荷莫茲海峽就有滯留已久的船舶開始動作。（路透）

彭博20日報導，美軍解除對伊朗港口的封鎖後，伊朗已在石油出口樞紐哈格島恢復裝載伊油，停擺六周的出貨作業重新啟動。

根據彭博19日彙整航運資料數據，美伊17日簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄(MOU)後，自17至19日，共11艘油輪從伊朗查巴哈港離開，共約2000萬桶石油。這反映出伊朗正加速將石油運往市場，目前可謂該MOU的最大受惠者。

根據最新的船舶追蹤資料數據，有三艘超大型油輪正停泊哈格島以西碼頭，每艘可裝載約200萬桶石油。該島有伊朗最關鍵的石油裝載基礎設施，約占伊朗石油出貨量的九成。

根據歐盟衛星20日拍攝的圖像，其中兩艘油輪已停泊碼頭，第三艘正接近碼頭。相較於19日的衛星圖像，泊位當時仍空。

上述三艘油輪分別是「Stream號」、「Impalas號」及「Lauren II號」，18日都曾穿越荷莫茲海峽(下稱海峽)駛入波斯灣。即美伊簽署該MOU翌日，伊朗就迅速將空油輪調入波灣，準備在哈格島裝載原油。

而另一批已在哈格島外海停泊數周的油輪，也開始朝海峽方向移動，可能準備將石油運出波灣。這些超大型油輪近來似乎已駛離哈格島，目前接近波灣南部的拉凡島。

由於哈格島以東仍有至少20艘不同大小的油輪停泊，因此伊朗可能還有大量原油等待運出。

儘管多艘受困波灣的多國船舶出於安全顧慮仍不敢貿然通過海峽，但伊朗已先從位於阿曼灣、靠近巴基斯坦邊界的查巴哈港恢復出貨。

精華 FAQ

  • 內文指出，伊朗先從位於阿曼灣、靠近巴基斯坦邊界的查巴哈港恢復出貨，之後哈格島的裝載作業也重新啟動，顯示出口流程正快速回復。

  • 根據彭博彙整的航運資料，自17日至19日共有11艘油輪離開伊朗，合計約運出2000萬桶石油，顯示伊朗在協議後迅速恢復大規模出貨。

  • 哈格島是伊朗最關鍵的石油裝載基地，約占全國石油出貨量九成。最新資料顯示仍有多艘油輪停泊待裝，意味伊朗後續仍可能持續大量外運原油。

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