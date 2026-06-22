荷莫茲海峽是否開放？美伊訊息相互矛盾

伊朗聲稱關閉荷莫茲海峽，美軍則稱海峽仍可通航，圖為21日在伊朗阿巴斯一端的荷莫茲海峽。(路透)

盡管美伊 已簽署初步停火協議，但荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz)是否已經開放，卻陷入迷霧之中，美伊雙方的訊息相互矛盾，使得整個情勢難以確定，躊躇不決的情緒再度籠罩要通過該水道的船隻。

紐約時報報導，根據目前極為有限的數據，海事專家觀察到21日通過荷莫茲海峽的船隻數量有所下降。這條對石油和天然氣運輸至關重要的水道已成美伊結束戰爭談判中最具爭議的問題之一。

川普總統21日告訴福斯新聞（Fox News），他當晚已和伊朗 官員通話，警告他們不要關閉荷莫茲海峽。福斯新聞引述川普的話說：「你們要是關閉它，你們的國家就完了。」與此同時，副總統范斯（JD Vance）正率領美國代表團在瑞士與伊朗官員舉行新一輪會談。

川普的警告應是針對伊朗在20日的一項聲明。伊朗軍方20日表示，將關閉荷莫茲海峽。伊朗軍方指責美國違反了上周簽署的初步停火協議，未能阻止以色列對黎巴嫩境內的真主黨採取軍事行動。伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍部隊則是警告所有接近荷莫茲海峽的船隻，稱其安全正面臨風險。

但在伊朗發出警告數小時後，美國中央司令部宣布荷莫茲海峽仍保持開放。司令部發言人蒂姆·霍金斯（Tim Hawkins）表示， 「伊朗並未控制荷莫茲海峽。交通仍然暢通，美軍正在密切監控局勢，以確保維持暢通。」

中央司令部20日表示，當天有55艘商船通過荷莫茲海峽，這是伊朗戰爭爆發以來單日通過船隻數量最多的一次，但仍遠低於戰前日均130艘的水準。

根據船舶追蹤資料，自伊朗發出最新威脅以來，似乎已有船隻停止嘗試通過海峽北向航線。不過該資料僅限於開啟應答器的船舶。海事情報公司安布雷（Ambrey）的高級分析師穆勒（Daniel Mueller）21日表示，「局勢依然緊張。盡管沒有出現任何攻擊行動，但伊朗方面仍然堅稱海峽再次關閉。」

海事情報公司Windward21日則是表示，當天追蹤到12艘船隻通過荷莫茲海峽，較前一日下降。Windward也表示，有一些船隻為了避免被發現，會關閉應答器(transponder)。「在這個難以預測的航道上，猶豫不決的情緒再次出現。」

阿曼新聞部發布的照片顯示，20日荷莫茲海峽仍有油輪行駛。(新華社)