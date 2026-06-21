美伊談判終啟動 范斯率團抵瑞士會伊代表

美國與伊朗簽署結束中東戰爭的備忘錄後，21日將在瑞士舉行會。美國談判代表、范斯副總統20日在華府安德魯空軍基地搭乘「空軍二號」啟程。圖為范斯副總統(右二)與夫人烏拉(左)抵達基地。(美聯社)

美國與伊朗間的永久停火的首輪談判將於21日在瑞士 舉行，副總統范斯 20日下午率團啟程前往瑞士，儘管伊朗20日突然再次下令關閉荷莫茲海峽，但這次世界關注的美伊談判仍按計畫進行。范斯在登機前對媒體表示「黎巴嫩 局勢已經平靜下來了」，並說有望在伊朗核問題及黎巴嫩停火上取得進展，這兩件事是關注重點。

黎南衝突 伊一度拒談判

稍早，以色列軍隊與伊朗支持的真主黨武裝在黎巴嫩南部發生多起衝突，導致伊朗拒展開談判。目前，雙方已進入為期60天的談判窗口期。雙方在上周達成一份諒解備忘錄，川普總統17日在訪問巴黎的G7峰會期間簽署該備忘錄，伊朗國會議長也同時簽署備忘錄，但這項備忘錄容許延期再談。

美伊本周簽署的諒解備忘錄中，以色列並非直接簽署國，儘管承諾19日與真主黨停止衝突，仍連夜襲擊黎巴嫩南部多個城鎮，伊朗視其為違反停火協議，20日宣布關閉荷莫茲海峽。

美國與伊朗簽署結束中東戰爭的備忘錄後，21日將在瑞士舉行會。美國談判代表、范斯副總統20日在華府安德魯空軍基地搭乘「空軍二號」啟程。圖為范斯行前向媒體發表談話，要在伊朗核計畫及黎巴嫩停火等議題上取得進展。(美聯社)

伊朗代表團21日(當地時間)已抵達瑞士會場，準備參加會談，商討最終協議之細節；美方先遣白宮特使威科夫(Steve Witkoff)、庫許納(Jared Kushner)已飛抵瑞士，副總統范斯20日下午搭乘「空軍二號」啟程前往。川普總統針對革命衛隊再次放話封鎖海峽，20日推文威脅，若60天內未能達成最終協議，美國將在這條荷莫茲海峽徵收通行費。

以黎互轟：對方先開火

稍早國家廣播公司新聞網(NBC News)、美聯社報導，美國19日表示應川普總統要求，以色列和真主黨已實施新的停火協議。以色列國防軍卻發表聲明稱，真主黨違反了停火協議，夜間向在黎南作戰的以軍士兵發射了50多枚砲彈，因此以色列才在20日凌晨發動攻擊作為回應，聲明稱「以色列國防軍仍然致力於遵守停火協議」。

真主黨表示自當天晚間以來一直遵守該協議，並指責以色列捏造事實以辯護其襲擊，企圖破壞美伊之間的協議。黎巴嫩衛生部稱19日的一系列空襲已造成83人死亡，黎巴嫩民防部門和媒體報導20日凌晨的攻擊又造成至少16人死亡。

伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)20日宣布將重新封鎖荷莫茲海峽，警告船隻不要靠近該水道，否則安全將受到威脅。聯合軍事指揮部亦表示關閉海峽是針對美國和以色列違反承諾的「第一步」。

美：伊並未控制荷莫茲

美國中央司令部在聲明中並未提及海峽關閉一事，而是表示20日有55艘商船通過海峽，將大量貨物和超過1700萬桶石油運往全球市場，而美軍將繼續駐守並保持警惕，以確保與遵守和執行協議的所有條款。中央司令部發言人霍金斯(Tim Hawkins)表示：「伊朗並未控制荷莫茲海峽。船隻往來無阻，美軍正密切監控局勢，確保維持現況。」

范斯20日受福斯新聞採訪，透露威科夫和庫許納已經在瑞士「處理此次談判的一些技術性問題」。

伊朗外長阿拉奇(中)與伊朗國會議長、暨首席談判代表卡利巴夫(左)在當地時間21日上午抵達瑞士中部琉森附近柏根斯多克度假村的會場。美伊會議即將展開。(美聯社)

最新消息指出，伊朗議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)、外長阿拉奇(Abbas Araghchi)皆已在21日抵達瑞士。伊朗外交部發言人巴蓋伊(Esmaeil Baghaei)此前在伊朗國家廣播電視台(IRIB)上警告只有在關鍵承諾得到履行後，最終協議的談判才會開始，否則整個諒解備忘錄都可能瓦解。

川普20日下午在「真實社群」(Truth Social)發文，稱停火期間的60天內荷莫茲海峽將不收取任何通行費，60天期限屆滿後也將繼續免收。唯一例外是最終未能達成協議，美國為其扮演中東國家「守護天使」所提供的服務，及過去、現在、未來支付成本的補償，可以由美國、為美國利益而徵收通行費。