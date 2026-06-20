范斯赴瑞士參加美伊會談 聚焦核議題、黎巴嫩停火

美國副總統范斯。(路透)

美國與伊朗簽署結束中東戰爭的備忘錄後，預計21日在瑞士 舉行會談，美國副總統范斯 （JD Vance）於今天下午啟程。他行前向媒體表示，希望在伊朗核計畫及黎巴嫩 停火等議題上取得進展，這將是美方聚焦的兩大議題。

美國和伊朗簽署終戰備忘錄後，啟動60天的談判期，美、伊原定19日在瑞士舉行新一輪會談，但雙雙因故延後啟程。

范斯今天稍早接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問表示，預計在未來數天內前往瑞士與伊朗舉行會談。他還提到，美方談判代表庫許納（Jared Kushner）和魏科夫（Steve Witkoff）已抵達瑞士。

范斯隨後在下午啟程，他行前接受媒體聯訪表示，自己只能在瑞士停留一到兩天，希望在核子議題和黎巴嫩停火議題上取得進展，「我認為這些是我們將聚焦的兩大議題」，相信伊朗方面也有想要討論的其他議題。

他表示，據美方了解，伊朗代表團剛抵達瑞士，巴基斯坦與卡達人員也已抵達當地，「我們接下來將進行幾天的會談，試圖讓這件事有好的開始」。

法新社報導，瑞士外交部指出，美伊會談即將登場之際，伊朗代表團今天已抵達瑞士。

據報導，巴基斯坦外交部稍早發布聲明表示，作為美伊備忘錄後續措施的一環，「技術層級會談將於6月21日在瑞士布爾根施托克（Burgenstock）舉行」。聲明還提到，巴基斯坦與卡達的調解人員將和美伊代表一同參與會談。

另一方面，伊朗今天稍早聲稱，由於以色列對黎巴嫩南部發動攻擊，伊朗已再次關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並形容以色列的攻擊違反了德黑蘭與華府達成的協議。

不過，美軍隨後否認這項說法，強調這條重要航道仍維持開放，美軍部隊正密切監控局勢，以確保海峽持續暢通。