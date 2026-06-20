黎巴嫩戰火差點壞事…川普證實親自施壓以色列 真主黨同意停火

美國總統川普19日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地參觀新空軍一號後發表談話。（美聯社）

美國與伊朗原定19日在瑞士舉行和平協議的談判，在以色列 發動新一波對黎巴嫩 攻擊後已臨時取消，副總統范斯也取消前往瑞士的行程。一名知情區域外交官表示，談判在以軍發動攻擊後已暫時延後，德黑蘭要求獲得保證，確認黎巴嫩敵對行動將依照美伊協議停止，而各方調停者正試圖解決這項問題。

瑞士外交部也證實，原本卡達與巴基斯坦也將參與的會談不會如期進行。

川普總統19日指出，伊朗有60天時間達成協議，否則將採取一些「讓他們不高興的行動」，但不認為事情會走到那一步。他也預期范斯最終仍會前往瑞士參與和平談判，並表示特使威科夫（Steve Witkoff）將先單獨前往，范斯則會晚一點再去。

以色列雖同意暫時對黎巴嫰停火，但拒絕撤軍。圖為以色列19日仍對黎國南邊攻擊。（路透）

美國與伊朗17日簽訂初步和平協議，規定包括黎巴嫩在內的所有戰線必須立即停止交戰。儘管以色列與黎巴嫩真主黨 致命衝突升級，一度看似將破壞美伊在瑞士舉行的和平談判，但雙方19日已同意停火。川普19日下午接受NBC新聞電話採訪時表示，他已與以色列方面通話，並要求對方同意停火。

川普表示：「這是好消息。算是錦上添花。」但他拒絕說明是否曾直接與以色列總理內唐亞胡通話。

一名真主黨官方消息人士表示，真主黨將遵守停火協議，但以軍仍在開火，並試圖進一步深入黎巴嫩領土。以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）則表示，以色列「堅定致力於立即停火」，並已停止進攻行動。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，國務卿魯比歐與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）通話時，強調解除真主黨武裝的重要性。雙方也討論了預計23日至25日在華府舉行的以色列與黎巴嫩會談。

Axios報導，白宮稱變更計畫的原因是「後勤安排（logistics）」，但有跡象顯示，背後可能與黎巴嫩停火局勢不穩有關。一名美國官員表示，德黑蘭指控以色列違反黎巴嫩停火協議，可能是會談無法於19日舉行的原因。

原訂19日代表美國在瑞士與伊朗談判的副總統范斯，18日深夜臨時取消行程，瑞士證實雙方談判延後。（美聯社）

報導指出，以色列軍方18日稍早對黎巴嫩南部發動空襲，造成4人死亡。當晚，在以色列駐美大使發表聲明後、范斯宣布不會啟程之前，以軍與真主黨（Hezbollah）在黎巴嫩南部爆發激烈交火。

與黎巴嫩真主黨和伊朗關係密切的黎巴嫩馬雅丁電視台引述知情人士報導，鑒於美伊17日簽署該MOU後，以色列仍持續攻擊黎南，因此伊方代表團已延後前往瑞士。

內唐亞胡18日聲明，「為了報復四名以軍軍人死於真主黨安裝的爆炸裝置」，他下令以軍攻擊真主黨。以軍19日表示，徹夜密集空襲黎南逾150個真主黨目標，共擊殺數十名真主黨成員。