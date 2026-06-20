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伊戰燒錢 國防部追加800億預算 國會恐掀激辯

編譯周辰陽／綜合報導
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對伊朗戰爭軍費攀高，國防部赫塞斯上周見參議員時已表示希望追加國防預算，估計要追加...
對伊朗戰爭軍費攀高，國防部赫塞斯上周見參議員時已表示希望追加國防預算，估計要追加800億元。（歐新社）

華爾街日報18日獨家報導，知情人士透露，美國國防部副部長范博格（Stephen Feinberg）本周與國會議員通話時表示，五角大廈需要額外800億美元資金，以支應伊朗戰爭及其他非戰爭相關支出。

國會近來持續施壓川普政府提出伊朗戰爭的完整成本估算，部分議員擔憂美軍已大量消耗原本可能用於應對全球其他威脅的珍貴彈藥。五角大廈高層則表示，若國會未能通過新的戰時支出法案，最快夏天就可能面臨資金短缺，並指出伊朗戰爭及美墨邊境增兵行動已推高開支，各軍種恐被迫削減訓練演習及其他優先項目。

任何國防部追加預算案都必須先獲白宮管理及預算局（OMB）批准，之後才能送交國會審議。目前國防部2026財政年度預算約為1兆美元。不過，知情人士表示，國防部對相關方案已有相當把握，因此范博格近日已開始向議員簡報內容。一名消息人士指出，部分資金將用於艦艇運作、人員薪資及彈藥採購等項目。至於完整的追加預算案，最快可能在未來數日內送交國會。

白宮與OMB拒絕回應是否準備提出戰爭追加預算案。五角大廈則未回應媒體詢問范博格與議員通話內容。不過，范博格致電議員之際，國防部長赫塞斯本周也在國會山莊與共和黨資深參議員會面。多名議員透露，赫塞斯在會中提及未來可能提出國防追加預算。

美軍今年面臨多項軍事行動帶來的龐大成本壓力。除了伊朗戰爭外，還包括對委內瑞拉的軍事行動，以及在加勒比海與東太平洋持續打擊涉嫌販毒船隻的行動。五角大廈5月中旬曾估算伊朗戰爭花費約290億美元，但目前實際金額可能已進一步攀升。此外，任何戰爭追加預算案送交國會後，都可能引發國會內部對川普決定對伊朗開戰的辯論。

部分議員已警告不會通過追加預算，除非讓國會表決授權軍事行動。川普政府對伊朗發動戰爭從未取得國會授權，民主黨批評此舉違法。

美軍一架F-18「超級大黃蜂」式打擊戰鬥機2023年3月於南韓釜山降落於航空母艦...
美軍一架F-18「超級大黃蜂」式打擊戰鬥機2023年3月於南韓釜山降落於航空母艦尼米茲號。資料照片。（路透）

精華 FAQ

  • 知情人士指出，這筆資金主要用於伊朗戰爭、艦艇運作、人員薪資與彈藥採購，另涵蓋其他非戰爭相關支出；軍方也警告若不補足經費，部分部隊最快夏天就可能出現資金缺口。

  • 部分議員要求川普政府交代伊朗戰爭完整成本，擔心美軍過度消耗原本用於因應其他全球威脅的彈藥與資源；也有人表明，若不先就軍事行動進行表決授權，恐不會支持追加預算。

  • 國防部的追加預算案必須先獲白宮管理及預算局批准，之後才能送交國會審議；目前白宮與OMB尚未表態，但若案子遞交，預料將引發國會對開戰決策與合法性的激烈辯論。

國防部 伊朗 五角大廈

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