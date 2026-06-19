老是說「不」、法案受阻 川普不爽參院共和黨領袖熊恩

參院共和黨領袖熊恩老是說「不」，惹惱川普總統。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普因參院多數黨領袖熊恩屢次拒絕配合而挫折，並以社群發文干擾FISA延長與提名程序，令共和黨推法與對民主黨協商更加艱難。

華爾街日報分析，川普 希望共和黨 國會議員言聽計從，但參院多數黨領袖熊恩 (John Thune)卻常針對政府政策或人事安排提出逆耳忠言。川普對於熊恩頻頻說「不」備受挫折，不耐煩情緒17日達到頂點，一則社群網站發文便打亂了盟友克萊頓(Jay Clayton)出任國家情報總監的提名聽證會，也衝擊與民主黨之間對於「外國情報偵察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act)重新授權的磋商。

川普想把「外國情報偵察法」跟「拯救美國法案」(SAVE America Act)兩項同樣引發爭議的法案綁在一起，對共和黨國會議員來說，問題變得更加棘手。川普在社群網站發文寫道，為了國家與人民利益著想，如果「外國情報偵察法」沒能跟「拯救美國法案」一起通過，「我是不會批准的」。

熊恩近來不得不向川普傳達好幾個川普不想聽的消息，包括共和黨參議員拒絕為川普白宮宴會廳改建提供安全資金、不支持旨在為川普盟友提供賠償的18億元「反武器化基金」等。

多名共和黨參議員公開反對聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)局長普爾特(Bill Pulte)出任代理國家情報總監，批評他缺乏國安經驗。

白宮官員說，川普私下對熊恩抱怨連連，尤其是「拯救美國法案」立法陷入停滯。但川普在個人層面則是喜歡熊恩的，因此還沒有公開批評熊恩，也沒說要撤換參院多數黨領袖。

另一方面，共和黨參議員則在推動法案之際，面對白宮突然投出變化球愈來愈覺得無力。舉例來說，共和黨參議員爭取「外國情報偵察法」效期屆滿後重新授權，但需要民主黨支持才能跨越表決門檻，川普卻找來具有高度爭議的普爾特出任代理國家情報總監，結果引來兩黨國會議員同聲抗議。

即將退休的參議員提里斯(Thom Tillis)表示，這是川普阻撓共和黨成功的最新一例。