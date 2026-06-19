以色列閣員人身攻擊川普 范斯回擊：該醒醒了

副總統范斯18日舉行記者會說明美伊協議細節，他也回批以色列閣員的批評，要他們「該醒醒了」。（路透）

美國副總統范斯 18日在白宮舉行記者會，范斯稱有以色列 總理內唐亞胡的閣員出來攻擊美伊簽署的協議，甚至對美國總統川普 做出人身攻擊；范斯表示，這讓他感到困擾，指如果有任何以色列官員認為川普是問題所在，「該醒醒了！」

范斯在接受專訪時也表示，當以色列和美國人民的利益出現分歧，川普將選擇美國人民的利益；范斯也呼籲說，以色列官員在面對國安問題時，不能總希望殺出重圍。

在美伊達成協議之前，以色列再攻擊黎巴嫰真主黨，引起川普不滿，甚至對內唐亞胡爆出粗話。

美伊領袖17日正式簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄，外傳內唐亞胡對美伊協議感到不滿，不過范斯18日表示，他沒有從與內唐亞胡的對話中發現這件事；范斯說，也許內唐亞胡跟其他人說了什麼，但沒有跟他說。

范斯指出，確實有看到內唐亞胡的閣員出來攻擊美伊簽署的協議，甚至人身攻擊美國總統；范斯表示，這讓他感到困擾，並認為，川普是世界上此刻唯一同情以色列的國家領袖；范斯表示，如果他是以色列政府的閣員，他恐怕不會攻擊以色列唯一的強大盟友。

范斯也向以色列官員喊話，指過去3個月來，以色列用來保家衛國的武器中，有三分之二是由美國製造，或者由美國納稅人出錢購買；范斯強調，川普不會是以色列的問題，如果有任何以色列人認為川普是最大的問題，該醒醒了，來面對以色列的現實處境。

范斯在接受紐約時報專訪時則表示，他清楚以色列對這項協議感到非常敏感，但認為他們的焦慮多出自錯誤資訊；范斯說，他相信美伊協議對中東地區，乃至於世界都是正面的，這其中當然也包括以色列。

不過范斯說，美國最根本的擔憂還是美國人民的利益，指川普已經示範過，當川普看見美國與以色列之間的目標出現分歧，川普會選擇美國人民的利益。范斯說，美以之間時不時會有意見不同，認為這很正常。

范斯說，他還沒有看到內唐亞胡對協議提出批評。對於以色列財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）和以色列極右派國安部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）等攻擊美伊協議的官員，范斯則回應說，以色列是個擁有900萬人的國家，不能在面對國安問題的時候，總想著要殺出重圍。

川普18日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國堅持和平，鼓勵所有中東地區的國家信守其承諾，容許美伊談判得以順利展開；川普也說，美國預期所有戰線停火，這包括黎巴嫩、真主黨和以色列。