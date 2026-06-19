美伊60天談判期限 范斯：自18日起算

伊朗最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei）。（路透）

美伊領袖17日正式簽署諒解備忘錄，副總統范斯 18日指出，60天的談判期限從18日開始起算，並指出，除非滿足備忘錄中的條件，否則伊朗 不會拿到任何利益。諒解備忘錄生效，美軍中央司令部(CENTCOM)18日也宣布解除對伊朗港口的海上封鎖，但美軍仍會留在附近，以確保遵守協議。

伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）18日則表示，他對伊美諒解備忘錄，原則上持不同意見，但基於伊朗人民利益會獲得保障的承諾後，最後批准安排。

美國總統川普 與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）17日分別親自簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄，讓這項協議正式生效。

穆吉塔巴18日在致伊朗人民的公開信中表示，自己對備忘錄原則上持不同意見，但在獲得伊朗總統及最高國家安全委員會承諾維護伊朗人民利益和「抵抗陣線」權益之後，批准了相關安排。

穆吉塔巴指出，裴澤斯基安明確表示，如果美方提出「過分」要求，伊方不會接受。未來舉行的面對面談判並不意味著接受美方立場，伊朗將繼續關注協議相關條件和承諾的落實情況。

根據14點協議內容，協議要求美伊雙方最多在60天內達成最終協議。范斯18日在白宮舉行記者會，他指出，60天會從18日正式起算。范斯並表示，他仍預期美伊談判代表會在瑞士展開技術性的討論，例如如何摧毀濃縮鈾等；范斯表示，目前雙方規畫在本周末會面，但他不確定時間，指會面的時間取決於伊朗代表何時能抵達瑞士。

另外，美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），摧毀伊朗的飛彈能力是軍事目標之一，不過川普17日稱如果沙烏地阿拉伯、卡達等其他國家擁有這樣的武器，伊朗卻不能有，這樣有點不公平。

范斯18日說明，美軍已經摧毀很多伊朗飛彈和發射器，指美國不會要求伊朗放棄自我防衛的能力，但范斯也說，美國在最終協議中將要求伊朗不生產製造足以威脅全世界的飛彈武器。

至於如何確保伊朗履行備忘錄中的條件、終止其核子項目？范斯說，伊朗需要龐大的資金才能重啟核子項目，而伊朗現在正陷入經濟困境；范斯指出，未來會設計監督、執行機制來摧毀伊朗的濃縮鈾；范斯並指出，伊朗若想取得任何利益，在備忘錄所設計的機制之下，伊朗必須做出改變，並經美國核實。

根據協議內容，伊朗承諾不會採購或發展核子武器，且用美伊都同意的機制來處理伊朗的濃縮鈾，美國則預計與區域夥伴合作，為伊朗擬定一套具體、共同同意的重建、經濟發展計畫，其金額至少3000億美元，並同意解凍伊朗的資產。