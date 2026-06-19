飛彈、無人機、代理人…停火協議 對川普開戰理由避而不談

川普 總統與伊朗 17日簽署旨在結束衝突的諒解備忘錄，然而停火協議內容卻對當初川普對伊朗的開戰理由避而不談，包括伊朗的飛彈、無人機以及對民兵組織的支持，協議並未針對攻擊阿拉伯海灣國家的武裝民兵組織或伊朗龐大的飛彈庫存提出任何限制。華爾街日報分析，這三層威脅仍是波斯灣地區德黑蘭鄰國的主要關切。

根據協議內容，黎巴嫩 境內的軍事行動將永久終止，川普支持伊朗保留部分彈道飛彈。以色列正在黎巴嫩與伊朗支持的民兵組織真主黨(Hezbollah)交戰。

專家指出，伊朗獲得解除制裁的承諾，可望獲得數十億元石油銷售，由於區域地位獲得提升，參加核子談判時因此變得更有底氣。

「國際戰略研究所」(International Institute for Strategic Studies)資深研究員、巴林王儲幕僚前外交政策分析師阿爾哈桑(Hasan Alhasan)說，這份諒解備忘錄沒有提及任何關於伊朗核心力量的投射能力。

伊朗最高領袖穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)18日說，同意簽署和平協議是因為從伊朗總統與其他官員獲得保證指出，民兵組織利益一定會受到保護。

穆吉塔巴在社群媒體發文寫道：「他們同時明確表示，如果美方提供要求太過份，他們絕不屈服。」

華爾街日報分析，美伊衝突期間，伊朗透過加強聯盟而增進區域地位，並且在伊朗最關鍵的安全問題上削弱美以關係；德黑蘭證明自己能夠承受世界上最先進軍隊的猛烈攻擊，有辦法策動代理人，還能把抵抗美國轉化成外交與經濟槓桿。

美國官員說，伊朗如今擁有的單程無人機與戰爭開始時相比大約剩下一半，德黑蘭的武器製造場也在美以攻擊下受到重創。但官員表示，德黑蘭可能從俄羅斯獲得類似系統，用來對付周邊臨國。

川普17日說，如果戰爭繼續打下去恐將出現經濟災難。

專家指出，戰爭結局與停戰協議都將讓伊朗帶著更多底氣進入接下來的核子談判，伊朗把黎巴嫩納入停火協議更加深美以之間的嫌隙。