美伊簽署協議後 美油價回落每加侖4元以下

圖為18日在阿曼穆桑達姆外海的荷莫茲海峽多艘船舶。（路透）

美伊 17日簽署代表初步和平協議的14點諒解備忘錄，生效後美國宣布解除封鎖，油輪開始駛過荷莫茲海峽，美國汽油平均價格跌破每加侖4元，是自3月下旬以來油價 首次跌至此低點。然而伊朗 表示計畫美伊60天談判期之後，在荷莫茲海峽收取「服務費」，同時以色列仍在持續對黎巴嫩真主黨發動攻擊，引發了協議能否持續的質疑。

美聯社報導，航運權威媒體「勞氏日報」(Lloyd's List)的海事數據指出，自簽署備忘錄以來主要船東開始讓船隻通過荷莫茲海峽，不過有些船隻報告稱只開放了更有限的支線。

美國汽車協會(AAA)的數據顯示，18日普通汽油均價為每加侖3.999元。由於供應距離和稅率不同等因素，各州實際價格有所不同，如加州最貴，普通汽油平均價格約為5.64元；價格第二高的夏威夷為5.57元；價格偏低的如印第安納州、德州，分別約為每加侖3.40元、3.49元。

美國民眾目前每加侖汽油的支出仍比伊朗戰爭前高出約1元，較去年同期高出25%。國際標準布蘭特原油18日跌破每桶80元，美國基準原油跌至每桶76元以下，這仍然比戰前大約70元的價格稍高一些，但遠低於幾周前100元出頭的價格。

英國衛報報導，伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)在簽署當晚於伊朗國家電視台專訪上表示，伊朗有荷莫茲海峽的主權及管理責任，自然也會提供「服務」並收取費用。德黑蘭方面聲稱，此舉是對美國的歷史性勝利，並表示海峽在該國控制之下，歐洲所提出「派遣海軍護航隊護送船隻通過」的計畫將不受歡迎。

沙國對服務費提質疑

沙烏地阿拉伯外長已經對此提出質疑，表示衝突爆發前，海峽管理運作良好，船隻可以自由航行，為何現在要接受強加於海峽的某種新安排。

美伊將在瑞士琉森湖畔、卡達擁有的豪華度假村舉行技術層面的會談，美方由副總統范斯出席，他警告以色列尊重和平進程；以色列並未參與談判，也表示無意從黎巴嫩撤軍。