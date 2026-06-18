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法晚宴到一半 川普突要求簽美伊協議 魯比歐急尋印表機

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法晚宴到一半 川普突要求簽美伊協議 魯比歐急尋印表機

編譯盧炯燊／即時報導
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川普17日在法國凡爾賽宮突然宣布與伊朗達成協議，並在晚宴現場簽字，各國領導人見證...
川普17日在法國凡爾賽宮突然宣布與伊朗達成協議，並在晚宴現場簽字，各國領導人見證。右為法國總統馬克宏，國務卿魯比歐（左）還為此當場找印表機。(取自川普Truth Social)

美國與伊朗達成的停戰諒解備忘錄原定19日在瑞士簽署，然而川普總統17日晚出席法國總統馬克宏招待的晚宴上，突然把凡爾賽宮宴會廳變成簽署場所，他親自簽字，與會者變成見證人。

綜合美聯社、英國每日郵報報導，晚宴前沒有人知道有簽署協議這一齣。出席宴會的法國財長勒斯鳩(Roland Lescure) 18日向媒體憶述說，川普在演說中先為G7峰會和晚宴致謝，接著突然說「順便說一句，我與伊朗達成了一項很好的協議，我將簽署它」，大家才得悉；此時美國國務卿魯比歐趕緊離座，之後回來拿了文件給川普簽署。

另一位法國官員也說，魯比歐是在晚宴期間11時左右，收到伊朗同意諒解備忘錄消息，他即與法國外長巴霍(Jean-Noël Barrot)離開宴會廳，審查備忘錄後將英文及波斯文的文件交給川普簽署。

而每日郵報引述法國官員消息說，川普是在扺達凡爾賽宮開始參觀鏡廳(Hall of Mirrors)時得知協議最終敲定。即向馬克宏說了這個進展，之後決定馬上簽署。

這出乎意料的決定使得魯比歐不得不緊急向巴霍求助，顯然是找印表機。一位法國助手迅速趕到，幾分鐘內文件便打印完畢，而賓客們仍在用餐。

隨後，魯比歐拿著協議文本出現，簽署儀式隨即展開。

據在場人士透露，為了擺放英文及波斯文協議文本，餐盤被收走，數十位賓客在一旁觀看，馬克宏在餐桌旁微笑的見證協議正式簽署。

簽字前川普簡要瀏覽了文本，並對周圍賓客說「這並不容易」。這一刻簽字畫面傳遍全球，賓客們紛紛拿出手機記錄下這歷史性一幕。隨後川普將文件和簽字筆交給魯比歐， 坐在川普身旁的馬克宏對他說：「做得好，太棒了。」

當美法兩國領袖離開時，川普邊上車邊漫不經心的向記者說，「在凡爾賽宮簽了協議」。然而法國外交人士認為，川普在凡爾賽宮簽署的決定，是對馬克宏的重要示好，是「信任及尊重的象徵」。

精華 FAQ

  • 他是在法國總統馬克宏招待的晚宴上突然提出，當時原本只是G7相關餐敘，現場賓客都沒預料到會臨時改成協議簽署儀式。

  • 因為協議是在晚宴中才突然敲定並決定立刻簽署，文件尚未準備好，魯比歐只好請法方協助列印英、波斯文文本供川普簽字。

  • 法國外交人士認為，川普選擇在凡爾賽宮當場簽署，是對馬克宏的重要示好，也象徵美法之間的信任、尊重與外交合作。

魯比歐 川普 伊朗

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