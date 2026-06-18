「我不想當胡佛」川普稱結束伊戰 避免經濟大蕭條

美國總統川普。（美聯社）

正在法國參加七大工業國(G7)領袖峰會的川普 總統17日對媒體說，同意結束伊朗 戰爭是希望避免衝突持續恐將出現的「經濟災難」。他說，為結束衝突尋找解決之道的過程裡，受到股市上漲的影響，並稱不想被人拿來跟前總統胡佛(Herbert Hoover)相提並論。

胡佛是1929年股市大崩盤時的總統，後來引發「經濟大蕭條」(Great Depression)。川普對媒體說：「我一直不想變成他。」川普指出：「我不想看到經濟災難。」

華爾街日報分析，川普談話透露了長達三個月的伊朗戰爭引發的全球反應，確實對停火決策造成影響，今年適逢期中選舉年，能源成本卻因為戰爭而走高。某些盟友因此棄川普而去，批評川普背離了競選期間大力主張的「美國優先」( America First)政策。

上個月，川普被問到美國民眾財務狀況是否對決定結束戰爭造成影響時答道：「一點也不會。」川普表示，並沒有考慮到美國民眾的財務狀況，「我沒考慮任何人，我只想著一件事情，就是我們不能讓伊朗擁有核武。就是這樣。」這段談話遭到某些共和黨 人士批判。

根據美國與伊朗達成的初步和平協議諒解備忘錄，美國解除伊朗石油銷售的制裁之後，德黑蘭將重新開放荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)。伊朗履行備忘錄內容之後，先前遭到美國凍結的資金將得以釋放。

川普17日為解除凍結伊朗資金辯護時說：「我們拿了他們很多錢，那些錢不是我們的。」他說：「到了某個時間點，我們還是要把錢還回去的。」

川普警告伊朗，如果不遵守協議條款，美國將再次發動攻擊。

他表示：「如果他們不履行協議，我們很可能會繼續轟炸他們，直到他們遵守為止。炸彈能做到的事情令人驚訝。」

他還說，取得伊朗的高濃縮鈾「並不是最重要的事」，更重要的是確保德黑蘭當局無法獲得核武器。

川普也暗示，在敲定和平協議最終條款的 60 天談判期限方面仍有一些彈性空間，並表示他不認為這個時間框架是一個不可逾越的最後期限。

這項臨時協議被廣泛視為川普第二任期中，最大的外交政策賭注。

美伊協議備忘錄 14點摘要