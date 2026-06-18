批內唐亞胡不夠柔和 川普：追捕真主黨不必炸整棟樓

美國總統川普（右）批評以色列，沒有必要為了抓一兩個真主黨，動不動就轟掉一整棟樓。左為內唐亞胡。(路透)

美國預計19日與伊朗簽署初步和平協議，傳以色列總理內唐亞胡與美國總統川普 之間的意見分歧，川普17日坦言，雙方確實在黎巴嫩 議題上有小分歧，他建議內唐亞胡可以柔和一點，不需要每次有真主黨 （Hezbollah）的人走進一棟房子，就非得把房子炸毀。

川普17日在法國舉行記者會表示，平心而論，內唐亞胡是一名好人，不過有時候太過激動；川普說，他與內唐亞胡之間有很好的夥伴關係，內唐亞胡也是一位很棒的總理。

川普表示，美國仍需要努力來取得黎巴嫩的和平，雖然那是大拼圖中的一小塊，但仍具有很大的影響力；川普表示，他認為美國能取得和平的結果，也認為以色列可以做得更好。

川普說，美國有提供初步和平協議的內容給以色列，指以色列是美國的好夥伴，但認為以色列在對付真主黨上可以做得更好；川普表示，他不是說以色列不能自我防衛，而是當有兩架無人機被射進沙漠，未造成任何傷亡，以色列不必為此炸毀黎巴嫩首都貝魯特的建築；川普表示，以色列可以表現得更好、可以做得更好。

美伊達成停火之後，以色列仍多次向位於黎巴嫩首都貝魯特的真主黨發動軍事行動，一度威脅到美伊之間的停火協議。

至於被媒體問及中國對美伊和談做出的努力，川普則大讚中國非常了不起，指中國有能力搞破壞，當初也可以出動軍艦來突破美國在荷莫茲海峽上的封鎖，但川普說，中國沒有這麼做。

川普指出，中國國家主席習近平提供給他幫助，認為習近平給予的幫助很可能把問題解決了。

川普表示，這對中國來說並不簡單，畢竟中國從荷莫茲海峽取得50％的石油，而習近平嘗試幫助川普解決問題，也沒有提供伊朗任何大型武器，「我不能要求更多了」。