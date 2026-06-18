美伊協議僅要求伊朗「妥善處理」濃縮鈾 國會議員質疑

伊朗同意濃縮鈾在國際監督下，在原地稀釋。（美聯社）

川普 政府與伊朗 的協議，可能比歐巴馬 時期達成、隨後遭川普在首任時期廢除的2015年協議(JCPOA)限制更少。雙方備忘錄僅要求伊朗「妥善處理」高濃縮鈾庫存，未解決足以製造多枚核武的燃料去向，此舉引發國會議員質疑，認為美國戰略出現重大轉向。

彭博(Bloomberg)報導，川普與伊朗的核協議將在60天內進行談判，將以一份諒解備忘錄為基礎，而該備忘錄僅表示，伊朗幾乎可製成核武的濃縮鈾庫存應「妥善處理」，這讓足以生產好幾顆核彈的燃料去向成了未知數，同時也顯示出，要超越歐巴馬2015年那份協議防堵伊朗核武的力道，挑戰非常艱鉅。

本周，川普對高濃縮鈾的重要性說法反覆，他習慣貶抑稱其為「核塵埃」(nuclear dust)。他在法國舉行的七大工業國集團(G7)會議上發言時，對於取得伊朗鈾庫存是否為結束戰爭的關鍵，態度搖擺不定，川普說，「你可以說：『何必費心？』因為它其實沒什麼價值，但從心理層面來說，我們還是想要拿到它。」

這場戰爭，名義上是為了防止伊朗發展核武，但若未能掌握製造核武所需的燃料，將使這場軍事行動的成效大打折扣。除了未對核子活動設限之外，伊朗在這份諒解備忘錄中還能獲得其他好處，例如美國將同意解除對伊朗的所有制裁，包括聯合國安理會的決議，並解凍伊朗數十億元的資金。伊朗還將獲得3000億元的「重建與經濟發展」經費，以及恢復石油出口。

反觀被川普在首任期內廢除的2015年伊朗核協議曾設下高標準，該協議經過兩年談判，將伊朗的低濃縮鈾庫存限制在300公斤內，限制新技術的研發，拆除部分設施，並賦予國際原子能總署(IAEA)突擊檢查的權力。

川普政府也面臨一場具有深遠長期影響的戰略大轉彎。就在三個月前，白宮還在考慮以特種部隊突襲奪取伊朗的鈾庫存，如今美國卻釋出訊號，表示願意接受這批核燃料去向不明的現狀，只要能換取恢復中東能源流動與世界經濟的復甦。對此，長年鷹派、一向挺川普的參議員葛理漢(Lindsey Graham)強調，不應允許伊朗進行任何鈾濃縮活動。

他說，「如果他們能(在任何地方)進行濃縮，那就和JCPOA沒兩樣。如果他們不能濃縮，那才是一筆好交易。」不過他也「懷疑伊朗是否會走到那一步」，也就是徹底停止濃縮活動。

美伊協議備忘錄 14點摘要