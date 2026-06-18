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川普無法遏制核計畫 共和黨議員批美伊協議：外交巨大失誤

編譯盧炯燊／綜合報導
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共和黨參議員卡西迪批評，川普的核協議是巨大的「外交政策失誤」。（路透）
共和黨參議員卡西迪批評，川普的核協議是巨大的「外交政策失誤」。（路透）

美國與以色列攻擊伊朗初期，共和黨內不少強硬保守派支持總統川普，如今川普與伊朗就停戰達成諒解備忘錄(Memorandum of Understanding)，他們卻抨擊川普在談判桌上失敗，是巨大的外交政策失誤。

儘管川普聲稱19日在瑞士簽署協議之前，不會公布文本內容，但包括彭博社及CNN在內的多家媒體，已公布這份包含14項內容的協議細節。

國會山莊報(The Hill)、路透等媒體報導，隨著細節陸續浮出水面，包括最終可能解凍伊朗資金，這讓曾經是川普的忠實盟友轉而成為批評者。他們擔心協議不足以遏制伊朗的核計畫，反而向德黑蘭提供經濟援助，可能讓它得以重建飛彈武器庫，認為這只會助長伊朗氣焰，美、以的共同利益受到損害。

在協議細節浮現之前，共和黨內包括聯邦參議員葛理漢(indsey Graham)、克魯茲(Ted Cruz)等川普盟友，也是外交政策鷹派已公開發聲反對有關協議。克魯茲甚至直指伊朗在獲得數十億元的同時，能夠繼續保留濃縮鈾並可能發展核武器，並有效控制荷莫茲海峽，這個結果將是一個災難性的錯誤。

曾經支持彈劾川普、並在初選敗給川普支持之候選人的路易斯安納州的聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy) ，17日向耐思星傳媒集團(Nexstar)記者說，這個協議糟糕透頂，是巨大的外交政策失誤，若協議得以執行，伊朗最終會變得更強大，美國在中東地區的盟友只會變得更弱。

卡西迪指出，「伊朗已經學到一件事：如果他們願意控制並封鎖荷莫茲海峽，就能迫使西方世界按照他們的意願行事。我認為這項協議是一個嚴重的錯誤。」

卡西迪又說，「很明顯，政府沒有一套計畫。或者，如果這就是他們的計畫，那麼這並不是一個很好的計畫。」他指的是川普先前曾說，對伊朗的戰爭行動只需要四到五周就能完成。

共和黨內部的反對聲，一方面是對協議的不滿，另一方面也說明共和黨人面對11月期中選舉，為力圖保住國會兩院控制權，不惜把支持率處於歷史低位的川普作為批評對象，以回應民眾愈來愈不滿他處理戰爭及經濟的方式。

精華 FAQ

  • 因協議細節顯示可能解凍伊朗資金，且未明顯限制其濃縮鈾與軍備重建。共和黨鷹派認為這等於讓德黑蘭獲得喘息空間，反而削弱美以共同利益。

  • 文中點名聯邦參議員葛理漢、克魯茲與卡西迪等人。這些人多屬外交政策鷹派，質疑協議不足以壓制伊朗核計畫，並警告其可能變得更強大。

  • 文章指出，共和黨內反對聲也與期中選舉有關。面對川普支持率低迷，黨內人士希望切割其戰爭與經濟處理方式，以爭取選民支持並保住國會控制權。

川普 共和黨 以色列

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