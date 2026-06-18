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美伊衝突百日 川普達成哪些目標？

編譯季晶晶／綜合報導
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美國總統川普16日在法國艾維安參與G7峰會領袖合影後離場。（美聯社）
美國總統川普16日在法國艾維安參與G7峰會領袖合影後離場。（美聯社）

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模空襲，川普當時提出多項目標，包括摧毀伊朗的飛彈能力、削弱其軍力、阻止核武發展、瓦解代理人網絡，以及推動政權更替。三個多月後，雙方已達成初步和平協議框架，而各項目標的成果不一。

一、飛彈與無人機庫存遭重創

伊朗在戰前擁有中東最大飛彈庫存，數量約2500至6000枚。美方表示，約三分之一飛彈已被摧毀，另有三分之一受損或失去作戰能力。美國及盟友在衝突期間攔截超過1500枚飛彈與6000架無人機。但儘管軍工能力被認為倒退數年，伊朗仍保有遠程打擊能力。

二、傳統軍事能力遭重創

美軍宣稱摧毀161艘伊朗軍艦，癱瘓其82%防空系統，伊朗空軍從戰前每日出動約100架次，如今已無法執行任何任務。然而，海空軍雖然受創嚴重，伊朗仍透過快艇、水雷與無人機等手段，在戰爭期間有效癱瘓荷莫茲海峽航運。

三、核能力未被根本削弱

川普一再強調首要目標是阻止伊朗擁有核武，但衝突至今，伊朗的核能力並無顯著變化。美國情報單位上月評估，伊朗若決定發展核武，仍可在不到一年內完成，與2025年6月空襲核設施後的評估結果相同。濃縮鈾處置問題也將成為和平協議談判的核心爭議之一。

四、代理人網絡被削弱

川普要求伊朗停止資助伊拉克、黎巴嫩、加薩及葉門等地的武裝組織。雖然伊朗未展現停止支援的意願，但美軍與獨立評估均認為，其代理人網絡影響力已不如過去。不過，這種削弱其實早在戰爭爆發前就已開始，包括哈瑪斯、真主黨高層遭重創，以及敘利亞阿塞德政權垮台等因素。戰爭期間，這些組織未發揮決定性作用。

五、政權更迭目標宣告達成但爭議大

川普曾鼓勵伊朗民眾推翻現有政權，也曾主張伊朗必須無條件投降並產生新的領導人。雖然戰爭並未推翻伊朗神權體制，但川普宣稱目標已部分達成，理由是最高領袖已由其子穆吉塔巴接班。他形容這是「更合理的新政權」。川普近幾周來已不再公開呼籲推翻伊朗領導層。

美伊開戰以來，美國利用海空軍優勢，摧毀伊朗許多傳統作戰能力。(路透)
美伊開戰以來，美國利用海空軍優勢，摧毀伊朗許多傳統作戰能力。(路透)

精華 FAQ

  • 戰前伊朗擁有中東最大飛彈庫存，戰後約三分之一被摧毀，另有三分之一受損或失去作戰能力；美方與盟友也攔截大量飛彈及無人機。

  • 美國情報評估指出，伊朗若決定製造核武，仍可在不到一年內完成，與空襲核設施後的判斷相同，顯示其核能力只是受限，並未被徹底瓦解。

  • 因為戰爭並未真正推翻伊朗神權體制，川普卻稱最高領袖已由其子接班，視為新政權成形，這種說法與實際情況落差很大。

川普 以色列 伊朗

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