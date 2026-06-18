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3000億美元助伊朗重建 川普挨轟「金援換核讓步」

編譯盧思綸／綜合報導
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美伊備忘錄提到，將提供3000億美元，助伊朗重建。圖為德黑蘭夏利夫大學被炸毀的建...
美伊備忘錄提到，將提供3000億美元，助伊朗重建。圖為德黑蘭夏利夫大學被炸毀的建築。(歐新社)

美國和伊朗19日將在日內瓦簽署初步和平協議，根據各國媒體披露的協議內容，川普政府將提供伊朗3000億美元重建基金，被形容是協議中「最具政治爆炸性條款之一」。路透引述消息人士報導，這筆3000億美元是針對伊朗的私人投資，範圍涵蓋能源、物流、製造與運輸；除了美國，來自南韓、日本、新加坡與馬來西亞等國企業已承諾參與。

挨批走2015核協議老路

政治新聞網站Axios指出，3000億美元條款的爭議在於，批評人士認為美國總統川普走回2015年核協議老路，用解凍資金換取伊朗核讓步，甚至加碼重建基金。

川普17日在法國G7峰會場邊被記者追問此事時表示，「那是一個被錯誤解讀的假消息，它來自一段其實表達得相當好的聲明。我想，也許那段話可以說得更精確一些」。

川普說，可以自行決定是否投資伊朗。當被問到是否要求波灣國家投資伊朗時，川普表示沒有，「如果他們這麼做，那也沒關係」。

根據波灣國家與英美媒體披露的美伊諒解備忘錄內容，美國將與區域夥伴共同制定全面計畫，協助伊朗復原並促進其經濟發展，美國將確保至少3000億美元融資，這項計畫的執行機制將作為最終協議一部分，在60天內制定完成。

路透：不動用政府資金

路透16日引述知情人士報導，這項3000億美元基金並非重建或賠償計畫，不會動用任何政府資金或補助，來自美國、波灣阿拉伯國家、亞洲、南美洲與非洲的企業已同意提供資金；範圍涵蓋能源、物流、製造與運輸等領域。

一名伊朗高層告訴路透，德黑蘭原先要求美國賠償四千億美元戰爭損失，但華府拒絕。後來，雙方提出成立「重建與發展基金」；Axios稱這是卡達的構想。

消息人士表示，這項基金設想由區域國家透過貸款擔保、信用額度，或直接出資協助重建戰爭受損設施；但這與美國解除對伊朗制裁、釋放凍結資產的談判完全分開，兩者目的與時程不同。

消息人士指出，南韓、日本、新加坡、馬來西亞與美國的企業都已承諾參與，但細節仍待敲定；基金要等最終協議簽署後才會成立並運作；在60天談判期間，管理團隊將先與伊朗及投資人規畫、界定相關項目。

Axios報導，美伊初步協議將允許伊朗在60天談判期間透過臨時制裁豁免，恢復出售石油。美軍解除海上封鎖，德黑蘭可能迅速取得龐大收入。不過，伊朗是否能立即動用海外凍結資金，美伊說法仍有分歧。一名美國高層透露，依照伊朗的表現，美方可能表現善意，即鬆綁制裁或提供凍結資金。

伊朗是中東主要經濟體之一，擁有全球第二大天然氣、第四大石油儲量，以及逾9200萬年輕且受教育人口，工業基礎多元，石化、礦業、觀光與農業潛力龐大；但過去40年受美國與國際制裁影響，長期被排除在全球資本市場外，未吸引大規模外資。

美伊備忘錄提到，將提供3000億美元，助伊朗重建。圖為德黑蘭夏利夫大學被炸毀的建...
美伊備忘錄提到，將提供3000億美元，助伊朗重建。圖為德黑蘭夏利夫大學被炸毀的建築。(歐新社)

精華 FAQ

  • 最具爭議的是川普政府被指將確保至少三千億美元融資，協助伊朗重建與發展。批評者認為這等同以解凍資金或經濟利益，交換伊朗在核問題上的讓步。

  • 路透指出，這筆三千億美元不是政府直接出資，也不是賠償或重建補助，而是來自美國、波灣與亞洲等地企業投資，並可能透過貸款擔保、信用額度或直接出資籌措。

  • 雙方將在六十天談判期內，制定基金的執行機制、管理團隊與投資項目範圍，同時處理制裁豁免、石油出口恢復及凍結資金等敏感議題，作為最終協議的一部分。

伊朗 川普 南韓

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