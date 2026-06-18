美伊簽了… 14點停戰備忘錄公布 3000億助伊重建

川普總統（左）正在法國出席G7峰會，據報導他是在與法國總統馬克宏（右）的餐會上簽署協議備忘錄。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美伊公布14點停戰備忘錄，雙方同意先行停火並展開六十天談判。

美伊公布14點停戰備忘錄，雙方同意先行停火並展開六十天談判。 重點二： 協議要求伊朗稀釋高濃縮鈾、重建資金三千億，並開放荷莫茲海峽。

協議要求伊朗稀釋高濃縮鈾、重建資金三千億，並開放荷莫茲海峽。 重點三：川普稱伊朗可保留傳統彈道飛彈，但最終協議仍可延長談判期限。

美伊停火協議具體內容究竟為何，經過幾天保密之後，美國官員17日把諒解備忘錄唸給媒體記者聽。伊朗 國家電視台17日稍後也發布協議文本，內容與美國公布版本基本相同。新聞網站Axios報導，美國官員表示，為盡早開放荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz)，川普總統與伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)17日已經簽署，協議開始生效。

允伊朗保留彈道飛彈 最終協議擬60天談成

伊朗總統裴澤斯基安(前中)已簽署協議備忘錄，同意濃縮鈾在境內稀釋，並且不發展核武。（美聯社檔案／伊朗總統府提供）

川普正在法國參加七大工業國(G7 )領袖峰會，17日在凡爾賽宮簽署協議，但原定19日舉行的簽署儀式仍將舉行。最終和平協議擬於60天內談成，但川普說也不排除再延。

川普在離開凡爾賽宮時表示，「已經簽了。」在白宮助理發布於網路上的影片中，可以看到川普坐在桌前簽署協議的紙本文件，身旁是法國總統馬克宏。隨後，川普將文件和簽字筆交給國務卿魯比歐，房間內的眾人則報以掌聲。

美聯社報導，協議要點包括要求德黑蘭稀釋高濃縮鈾庫存、伊朗制裁獲得豁免但非永久終止、開放荷莫茲海峽且免收通行費60天、確保黎巴嫩領土完整，不干涉他國內政。

以色列拒絕從黎巴嫩撤軍的態度，在協議第一點就遭到駁斥。諒解備忘錄(MOU)明確寫道，黎巴嫩的軍事行動必須在簽署備忘錄時停止。

美國與以色列今年2月28日聯手攻打伊朗，開戰原因包括防止伊朗取得核子武器。美聯社分析，雖然川普的戰爭目標一再改變，但臨時協議的出現等於在開戰目標實現之前便早一步停止戰爭，開啟兩個月核武談判期，為伊朗提供多項好處卻幾乎沒有要求相對回報。

14點內容還包括：伊朗將盡最大努力確保商船在60天期間免收通行費進出波斯灣與阿曼海之間、美國與區域夥伴將幫伊朗擬定至少3000億元的重建計畫資金、美伊雙方將有60天簽署最終版協議且期限可在雙方同意下延長、最終協議達成後30天美國將從伊朗周邊附近撤軍、伊朗相關金融交易需要的許可證、豁免與核准將由美國授予、伊朗重申不會獲得或研發核子武器。

川普17日同時對媒體表示，和平協議可能允許伊朗政權保留傳統彈道飛彈，全面禁止伊朗取得核武是不切實際的，因為「他們總得擁有一些」。川普表示，如果像是沙烏地阿拉伯、卡達等其他國家擁有這樣的武器，伊朗卻不能有，這樣有點不公平，他說，彈道飛彈與核子武器不同。

川普論述並不符合數十年來的美國外交政策。有記者詢問對伊朗發動「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)的目標之一就是摧毀伊朗彈道飛彈，川普答道，現在伊朗擁有數量已比其他國家都少，大約85%飛彈遭到摧毀，「剩下的都在地底下，他們甚至都無法從地底取出來。」