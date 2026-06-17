我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7聲明重申「反對片面企圖改變台海」意外就1事達成共識

「不能沒完沒了」 日本企業領袖首度對5500億美元對美投資發難

整理包／美伊衝突100天盤點 川普達成哪些目標？

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普16日在法國艾維安參與G7峰會領袖合影後離場。(美聯社)
美國總統川普16日在法國艾維安參與G7峰會領袖合影後離場。(美聯社)

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模空襲，川普當時提出多項目標，包括摧毀伊朗的飛彈能力、削弱其軍力、阻止核武發展、瓦解代理人網絡，以及推動政權更替。三個多月後，雙方已達成初步和平協議框架，而各項目標的成果不一。

一、飛彈與無人機庫存遭重創

伊朗在戰前擁有中東最大飛彈庫存，數量約2,500至6,000枚。美方表示，約三分之一飛彈已被摧毀，另有三分之一受損或失去作戰能力。美國及盟友在衝突期間攔截超過1,500枚飛彈與6,000架無人機。但儘管軍工能力被認為倒退數年，伊朗仍保有遠程打擊能力。

二、傳統軍事能力遭重創

美軍宣稱摧毀161艘伊朗軍艦，癱瘓其82%防空系統，伊朗空軍從戰前每日出動約100架次，如今已無法執行任何任務。然而，海空軍雖然受創嚴重，伊朗仍透過快艇、水雷與無人機等手段，在戰爭期間有效癱瘓荷莫茲海峽航運。

三、核能力未被根本削弱

川普一再強調首要目標是阻止伊朗擁有核武，但衝突至今，伊朗的核能力並無顯著變化。美國情報單位上月評估，伊朗若決定發展核武，仍可在不到一年內完成，與2025年6月空襲核設施後的評估結果相同。濃縮鈾處置問題也將成為和平協議談判的核心爭議之一。

四、代理人網絡被削弱

川普要求伊朗停止資助伊拉克、黎巴嫩、加薩及葉門等地的武裝組織。雖然伊朗未展現停止支援的意願，但美軍與獨立評估均認為，其代理人網絡影響力已不如過去。不過，這種削弱其實早在戰爭爆發前就已開始，包括哈瑪斯、真主黨高層遭重創，以及敘利亞阿塞德政權垮台等因素。戰爭期間，這些組織未發揮決定性作用。

五、政權更迭目標宣告達成但爭議大

川普曾鼓勵伊朗民眾推翻現有政權，也曾主張伊朗必須無條件投降並產生新的領導人。雖然戰爭並未推翻伊朗神權體制，但川普宣稱目標已部分達成，理由是最高領袖已由其子穆吉塔巴接班。他形容這是「更合理的新政權」。川普近幾周來已不再公開呼籲推翻伊朗領導層。

精華 FAQ

  • 他當時希望摧毀伊朗飛彈能力、削弱傳統軍力、阻止核武發展、瓦解代理人網絡，並進一步推動伊朗政權更替，藉此重塑中東局勢與安全秩序。

  • 美方稱伊朗約三分之一飛彈被摧毀，另有三分之一受損；多數防空與海空軍能力也遭重創。雖然如此，伊朗仍保有部分遠程打擊與非對稱作戰手段。

  • 文章指出，伊朗核能力並未被根本削弱，美方仍認為其一年內可造核武；至於政權更替，戰爭未推翻體制，川普所稱「達成目標」也引發高度爭議。

川普 以色列 伊朗

上一則

川普不怕朗讀？官員認美伊協議文本「極為模糊」重點不在那1頁半上

下一則

又2權責分出去… 川普廢教育部 大部分職能都已轉移

延伸閱讀

美以開戰養出「伊朗3.0」紐時：神權走向軍權硬實力

美以開戰養出「伊朗3.0」紐時：神權走向軍權硬實力
非因阿帕契遭擊落？Axios分析川普再打伊朗的真正原因

非因阿帕契遭擊落？Axios分析川普再打伊朗的真正原因
川普「飛彈外交」碰壁 邊炸伊朗邊談判 前官員：看不到實質成果

川普「飛彈外交」碰壁 邊炸伊朗邊談判 前官員：看不到實質成果
以色列急了 憂心川普跟伊朗簽初步和平協議讓德黑蘭滿血復活

以色列急了 憂心川普跟伊朗簽初步和平協議讓德黑蘭滿血復活

熱門新聞

華府國家大草坪出現神秘的反川的「86 47」字樣，上排是86，下排是47。(路透)

國家廣場草坪驚現「8647」神祕數字 暗指「殺死川普總統」

2026-06-11 22:03
美軍阿帕契直升機資料照片。(歐新社)

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

2026-06-09 17:39
川普總統在社群平台「真相社交」證實，美國與伊朗已達協議。（路透）

川普：美伊朗達和平協議 荷莫茲海峽完全開放

2026-06-14 18:13
美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平（左）陪同下參觀位於北京的中南海花園。（路透）

紐時：川普對中政策轉向 視北京為對等強權 亞洲各國憂

2026-06-10 07:10
一名伊朗婦女14日行經德黑蘭革命廣場一面印有伊朗國旗的大型看板。（歐新社）

美伊真正難關才開始 美國國會磨刀霍霍 「更大攔路虎」仍靜悄悄

2026-06-15 08:10
川普8日看完NBA總決賽後，深夜在甘迺迪國際機場準備搭機離開紐約。（路透）

美軍阿帕契遭擊落 美伊停火岌岌可危？川普：必須回應

2026-06-09 13:49

超人氣

更多 >
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？

身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？