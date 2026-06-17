川普不怕朗讀？官員認美伊協議文本「極為模糊」重點不在那1頁半上

美國總統川普16日在法國艾維安出席G7與中東領導人工作午餐會。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN） 17日報導，美國官員表示，美方談判代表正努力盡快公布華府與德黑蘭達成協議的全文，但同時也淡化具體措辭的重要性。

美國副總統范斯 15日向CNN透露，美伊諒解備忘錄（MOU）篇幅僅有一頁半。官員指出，文本內容極為模糊，主要目的在於為後續高度技術性的面對面談判創造更有利的環境，也讓伊朗 能夠向國內民眾進行政治包裝，但並未反映德黑蘭透過秘密管道向美方作出的關鍵承諾，而這些承諾正是美方願意簽署協議的重要原因之一。

一名官員表示，這份MOU是一份「政治性文件」，基本上寫明美方將解除制裁、達成核協議及解凍資金，但外界不應過度解讀文字內容，更重要的是雙方之間達成的共識。因此，儘快完成這份文件，才能創造環境進一步討論所有問題。

他也強調，相關措施將與進展掛鉤，制裁將依談判進展逐步解除，只有在雙方就執行機制達成一致後，才會解凍資金。他還表示，美方談判團隊「設計出一套措辭，讓伊朗能夠向國內政治受眾交代」。

然而，這種安排可能在美國國內引發強烈反彈。部分鷹派保守人士已要求公開協議框架，懷疑川普 及政府為了結束戰爭而作出過多讓步。儘管川普及其他官員一直堅稱，美國將監督相關核材料的銷毀，但根據一名知情人士說法，協議並未具體說明伊朗將如何處理高濃縮鈾庫存，而是僅以概括方式寫道伊朗「重申永遠不會製造核武器」。

儘管這項承諾也曾出現在2015年歐巴馬政府時期達成的伊朗核協議中，但川普政府官員表示，伊朗已透過秘密管道向華府傳達願意作出川普政府所要求讓步的訊息，其中包括由美方參與高濃縮核材料的現場銷毀工作，並與國際原子能總署（IAEA）協調執行，但相關內容並未明確寫入文件。

相比之下，協議對於伊朗若履行承諾後可獲得的經濟利益則有較具體描述，包括未來可動用一筆3000億美元發展基金。不過川普與范斯皆強調，這筆資金不會由美國出資。

至於伊朗海外資產的解凍問題，文本內容則較為模糊，僅表示在後續談判取得進展後，相關資產將被釋放並可「完全使用」，但未列出具體時間表。同時規定，伊朗可在諒解備忘錄簽署後立即恢復出售石油與石化產品，而美方也將提供制裁豁免，使德黑蘭能夠從相關銷售中獲得經濟收益。

被問及制裁豁免問題時，一名美國官員表示，這是一項「以履約表現為基礎」的協議，伊朗只有在遵守不發展核武、處理高濃縮核材料，以及不干擾荷莫茲海峽航行自由等承諾後，才能獲得MOU提供的相關利益。

雖然美國尚未正式公布協議全文，但據知情人士透露，協議副本已在本周出席法國G7峰會的歐洲及其他與會官員之間流傳。各國領袖在峰會期間，也曾要求川普進一步說明協議若干細節。

川普在G7峰會期間曾對記者表示，他「不只會公布這份協議，還可能召開記者會，一字一句讀給你們聽，好讓媒體準確報導」。

消息人士指出，部分川普政府官員私下其實相當希望盡快公開協議全文，但目前仍給予伊朗時間完成內部程序。一名官員透露：「我們希望文本能夠公開。他們要求我們等到19日再發布，但我們正試圖爭取提前公布，而且有可能做到，這正是我們目前努力的方向。」

另一項複雜因素在於伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。官員表示，他已默許這份諒解備忘錄，但伊朗內部仍在討論，是否由他在19日於瑞士舉行的正式簽署儀式前先發表聲明。若過早公開協議內容，可能影響相關聲明的安排。