WSJ：美伊協議生效後 伊朗可立即賣油

多艘油輪與貨輪16日安靜在阿曼灣外拋錨等待啟航。阿曼灣連結阿拉伯海與荷莫茲海峽的重要水道。(美聯社)

華爾街日報獨家報導，知情人士說，川普 總統與伊朗 達成的停戰協議允許德黑蘭立即出售石油 ，為伊朗逐步降低衝突提供早期經濟誘因，本周五正式簽署協議之後，石油銷售制裁的豁免條款將馬上生效，與石油銷售有關的必要服務也包括在內，例如銀行、運輸、保險等項目。

非營利組織「聯合反對核子伊朗」(United Against Nuclear Iran)指出，載有原油的伊朗超級油輪「迪奧娜號」(Diona)已經離開伊朗查巴哈爾港(Chabahar)並穿越美國封鎖，16日在開啟定位追蹤的狀態下駛出阿曼灣。這是美國在今年4月實施封鎖以來，第一次有類似船隻通過。

船舶追蹤服務網站Marine Traffic顯示，緊接著第二艘超級油輪「英雄二號」(Hero II)16日也穿越美國封鎖線。

根據Axios新聞網站記者拉維德(Barak Ravid)取得諒解備忘錄細節，12點內容包括停火範圍也包括黎巴嫩、允許伊朗管理荷莫茲海峽、暫時豁免伊朗石油制裁、建立通過全面和平協議的途徑等。

其他內容包括：德黑蘭重申絕不製造核子武器、美伊共商如何處理德黑蘭的濃縮鈾庫存並對伊朗未來濃縮活動與核需求展開談判、談判期間伊朗核子計畫維持現狀、美國不再向區域增派軍隊、伊朗保證商業船隻60天內安全且免費通過海峽、華府將釋出伊朗遭凍結資產、60天後達成最終協議時美國將於30天內撤軍並取消對伊朗的所有制裁、為成立3000億元伊朗重建基金預做準備。

川普表示，美國不會為3000億伊朗區域重建與發展基金出錢。

路透獨家報導，美伊協議裡的3000億元基金，半數金額已獲企業承諾出資。消息人士表示，這筆新基金屬於私人投資工具，不是重建或戰爭賠償計畫，不包含任何政府資金或補助，總部位於美國、海灣阿拉伯國家、亞洲、南美洲、非洲等地的公司已紛紛允諾提供資金，計畫投資項目包括能源、物流、製造業以及運輸業；伊朗原本要求4000億戰爭損害賠償但遭華府拒絕。