川普不介意美伊協議送國會審查：我會逐字念給記者聽

川普總統出席法國舉辦的G7峰會。（美聯社）

川普 總統16日表示，他不反對把美伊協議提交國會批准，而且，一旦協議文本公布，他還打算將全文「逐字逐句念給記者聽」。川普和副總統范斯 已在14日電子簽署這份美伊諒解備忘錄，范斯訂19日在瑞士與伊朗 代表團舉行正式簽署儀式。

國會山莊報(The Hill)及紐約郵報(New York Post)報導，這份旨在結束伊朗戰爭、重啟與伊朗核談判的協議文本，雖已在日前雙方簽字，但迄今尚未對外公開文本。

最終可能決定是否批准該協議的國會領袖，也尚未收到內文。參院多數黨領袖熊恩(John Thune，共和黨)16日上午告訴媒體：「我想，等文本出來後，我們會收到簡報。」

川普是在七國集團(G7)峰會期間與阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德親王(Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan舉行雙邊會晤，面對記者詢問時，做以上表示。

川普答道，他「不介意」把協議提交國會批准；「我之前從未想過要提交，但我會把它提交給國會；我喜歡這個想法。」

川普說：「民主黨人是群蠢人；我想做的就是把協議提交國會，告訴他們不該批准，然後他們就會批准。反正不管我說什麼，他們都想反其道而行之。」

川普15日表示，他準備在「19日之後某個時間」發布該文件」。川普16日進一步表示，他「不但會公布文件，還可能召開記者會逐字逐句宣讀，讓媒體準確報導。」

川普政府官員這兩天不斷為此協議辯護，堅稱伊朗已保證不會擁有核武。高層官員15日強調，如果伊朗不履行承諾，就拿不到任何資金。美伊雙方已公開確認了部分協議細節，包括荷莫茲海峽將免費重新開放60天，雙方在此期間會就如何降低伊朗高濃縮鈾純度進行更多討論。據傳該協議還包含一項協助伊朗重建經濟的3000億元資金計畫。

共和黨參議員15日表示，他們需要更多有關協議細節。包括共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)在內的參院川普堅定支持者都表示，任何與伊朗達成的協議都需要提交國會審查和批准。