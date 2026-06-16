美伊將簽協議 川普：荷莫茲海峽19日起全面開放
川普總統15日抵達法國之後表示，美國與伊朗已經簽署旨在結束波斯灣戰爭的初步協議，副總統范斯將出席19日在日內瓦的簽署儀式。川普說，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)航運將於19日之前全面重新開放，經過海峽的石油運輸得以恢復。然而，美伊雙方官員對於初步協議條款內容各執一詞，川普宣稱對伊朗取得勝利，卻未提及核子武器的部分。
停火延60天談棘手問題
這項協議是解決這場衝突的最重要一步，戰爭爆發迄今三個半月至少造成7000人喪生，其中以伊朗、黎巴嫩死亡人數最多，全球能源市場受到顛覆。
川普15日抵達法國參加為期三天的七大工業國(G7)領袖峰會，他表示，與伊朗的協議「已經全部簽好了」。協議內容包括重啟遭到封鎖的荷莫茲海峽、停火再延60天，好讓談判代表解決伊朗核子計畫等棘手問題，川普說，荷莫茲海峽19日就可全面開放。
川普對協議予以稱讚，並說石油價格將降回戰爭之前的水平，戰火停止的消息則讓股市「像火箭似的一飛沖天」。
海峽恢復正常還需時間
美國資深官員15日透露，川普、范斯、伊朗國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)14日在線上簽署了備忘錄(MOU)，正式簽署儀式則訂於19日在日內瓦舉行。不過該官員表示，荷莫茲海峽恢復正常需要時間。
停火協議許多內容目前仍無法得知，美伊官員表示，協議最終可能透過取消制裁、解除海外資產凍結、海灣盟國出資3000億設立重建基金等方式，對伊朗提供實質經濟利益。
官員稱細節兩天後公布
美國官員指出，伊朗必須滿足美國提出的「永遠不製造核武」、「切斷對真主黨(Hezbollah)等代理人的武裝支持」等要求才能獲得經濟援助。官員說，細節兩天之後某個時間將會公布。美國目前為止尚未釋出任何被凍結的伊朗資金，並駁斥伊朗方面有關華府將立即解除部分資產凍結的報導。
美國與以色列今年2月28日聯手對伊朗發動攻擊，當初川普設定的攻擊目標似乎沒有達成。伊朗神權政府不僅依舊鞏固，川普要求德黑蘭取消彈道飛彈計畫、停止支持真主黨等民兵組織，迄今都沒有實現。
美國官員說，船隻對於通過海峽仍有「不同的風險容忍度」。
伊朗鈾庫存何去何從，協議也沒有提供答案。伊朗官員說，伊朗方面幾乎沒有做出讓步。
德黑蘭是否對限制彈道飛彈計畫做出任何承諾，是對伊鷹派人士長期關注焦點。
一名以色列高層官員對路透表示，協議對以色列來說「非常糟糕」，從以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)以下的所有以國官員都有相同看法。
川普表示，美伊已簽署旨在結束波斯灣戰爭的初步協議，並稱荷莫茲海峽將在19日前全面重新開放，石油運輸可望恢復正常。 已知內容包括重啟遭封鎖的荷莫茲海峽、停火再延60天，以及就伊朗核計畫等棘手問題繼續談判，並可能涉及解除制裁與資產凍結。 美伊官員對細節說法不一，伊朗稱讓步有限，協議也未交代鈾庫存與飛彈限制；以色列則認為協議對其安全非常不利。
精華 FAQ
川普表示，美伊已簽署旨在結束波斯灣戰爭的初步協議，並稱荷莫茲海峽將在19日前全面重新開放，石油運輸可望恢復正常。
已知內容包括重啟遭封鎖的荷莫茲海峽、停火再延60天，以及就伊朗核計畫等棘手問題繼續談判，並可能涉及解除制裁與資產凍結。
美伊官員對細節說法不一，伊朗稱讓步有限，協議也未交代鈾庫存與飛彈限制；以色列則認為協議對其安全非常不利。
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